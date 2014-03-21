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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Вердер
Фрайбург - Вердер: обзор матча 21 марта 2014
Фрайбург
21.03.2014, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
3 : 1
Завершен
Вердер
15'
Ю. Шустер
53'
Ф. Клаус
59'
А. Мехмеди
70'
Н. Петерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Вердер
Замена
К. Гюнтер
️️️️
К. Геде
90'
Замена
Ф. Цулехнер
️️️️
А. Мехмеди
82'
81'
Замена
Э. Элиа
️️️️
Ф. Баргфреде
Замена
С. Керк
️️️️
Ф. Клаус
75'
74'
Желтая карточка
А. Хант
70'
ГОЛ! 3:1!
Н. Петерсен
Пас отдал
А. Хант
Желтая карточка
Ф. Клаус
66'
66'
Замена
Т. Гебре Селасси
️️️️
Л. Обраньяк
65'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Ф. Ди Санто
ГОЛ! 3:0!
А. Мехмеди
Пас отдал
Ф. Клаус
59'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Клаус
Пас отдал
А. Мехмеди
53'
26'
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
ГОЛ! 1:0!
Ю. Шустер
Пас отдал
В. Дарида
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
37
Себастьян Керк
ЦП
11
Филипп Цулехнер
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
33
Левент Айчичек
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-2-4-1
1
Бауманн
28
Гинтер
25
Сорг
11
Крмас
23
Муйджа
7
Шмид
30
Клаус
23
Шустер
31
Геде
16
Дарида
14
Мехмеди
4-5-1
30
Вольф
22
Игньевски
4
Предль
5
Калдирола
21
Лукимия-Мулонготи
14
Хант
44
Баргфреде
7
Обраньяк
16
Макиади
16
Юнузович
9
Ди Санто
14
Мехмеди
11
Цулехнер
11
Цулехнер
14
Мехмеди
31
Геде
30
Гюнтер
30
Гюнтер
31
Геде
30
Клаус
37
Керк
37
Керк
30
Клаус
7
Обраньяк
23
Гебре Селасси
23
Гебре Селасси
7
Обраньяк
44
Баргфреде
11
Элиа
11
Элиа
44
Баргфреде
9
Ди Санто
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Ди Санто
Остались в запасе
Фрайбург
Вердер
1
Александер Шволов
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
33
Левент Айчичек
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
Остались в запасе
33
Левент Айчичек
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Фрайбург - Вердер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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