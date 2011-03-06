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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Вердер
Фрайбург - Вердер: обзор матча 06 марта 2011
Фрайбург
06.03.2011, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 3
Завершен
Вердер
50'
П. Сиссе (П)
18'
С. Вагнер
80'
К. Писарро
90+3'
М. Марин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Вердер
+3
ГОЛ! 1:3!
М. Марин
Пас отдал
М. Арнаутович
Замена
Л. Балогун
️️️️
Т. Боровски
Замена
Д. Жагер
️️️️
Э. Йендришек
Замена
К. Яно
️️️️
О. Барт
Желтая карточка
А. Путило
ГОЛ! 1:2!
К. Писарро
Пас отдал
М. Марин
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Ф. Тринкс
Замена
М. Марин
️️️️
С. Вагнер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Сиссе
Желтая карточка
С. Вагнер
Желтая карточка
П. Пасанен
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Вагнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
5
Хайко Бучер
(К)
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
16
Седрик Макиади
ОП
8
Максимилиан Нику
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Вердер
1
Тим Визе
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Петри Пасанен
ПЗ
0
Торстен Фрингс
(К)
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
6
Тим Боровски
ЦП
27
Флориан Тринкс
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Фрайбург
21
Мануэль Зальц
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
28
Звонко Памич
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
22
Кишо Яно
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
22
Марко Марин
АП
9
Денни Авдич
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4-1-4-1
1
Бауманн
11
Баcтианс
4
Барт
5
Бучер
21
Топрак
16
Макиади
26
Йендришек
8
Нику
14
Путило
6
Абдессадки
61
Сиссе
4-1-2-1-2
1
Визе
8
Пасанен
4
Предль
4
Мертезакер
16
Сильвестр
0
Фрингс
44
Баргфреде
6
Боровски
27
Тринкс
14
Писарро
2
Вагнер
4
Барт
22
Яно
22
Яно
4
Барт
26
Йендришек
14
Жагер
14
Жагер
26
Йендришек
6
Боровски
27
Балогун
27
Балогун
6
Боровски
2
Вагнер
22
Марин
22
Марин
2
Вагнер
27
Тринкс
7
Арнаутович
7
Арнаутович
27
Тринкс
Остались в запасе
Фрайбург
Вердер
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
28
Звонко Памич
ЦП
21
Мануэль Зальц
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
9
Денни Авдич
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
28
Звонко Памич
ЦП
21
Мануэль Зальц
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
Остались в запасе
9
Денни Авдич
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Фрайбург - Вердер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 17:25 (прямая)
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