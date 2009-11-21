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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Вердер
Фрайбург - Вердер: обзор матча 21 ноября 2009
Фрайбург
21.11.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
0 : 6
Завершен
Вердер
33'
У. Алмейда
55'
М. Марин
57'
У. Алмейда
67'
М. Озил
73'
Налдо (П)
82'
М. Розенберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Вердер
Желтая карточка
М. Розенберг
ГОЛ! 0:6!
М. Розенберг
Замена
П. Пасанен
️️️️
Налдо
Замена
С. Предль
️️️️
Ф. Баргфреде
Замена
М. Муйджа
️️️️
М. Идриссу
ГОЛ с пенальти! 0:5!
Налдо
Замена
М. Розенберг
️️️️
У. Алмейда
ГОЛ! 0:4!
М. Озил
Замена
Й. Флум
️️️️
Ю. Шустер
ГОЛ! 0:3!
У. Алмейда
ГОЛ! 0:2!
М. Марин
Замена
Т. Бекманн
️️️️
Д. Жагер
ГОЛ! 0:1!
У. Алмейда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
0
Ивица Банович
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Вердер
1
Тим Визе
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
22
Марко Марин
АП
10
Месут Озил
АП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
13
Томми Бекманн
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
17
Саид Хусейнович
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
3-4-1-2
16
Пуплен
11
Баcтианс
5
Бучер
11
Крмас
14
Жагер
23
Шустер
16
Макиади
0
Банович
20
Калиджиури
0
Идриссу
27
Райзингер
4-3-2-1
1
Визе
8
Фритц
27
Налдо
4
Мертезакер
17
Бениш
7
Йенсен
14
Хант
44
Баргфреде
22
Марин
10
Озил
9
Алмейда
0
Идриссу
23
Муйджа
23
Муйджа
0
Идриссу
23
Шустер
23
Флум
23
Флум
23
Шустер
14
Жагер
13
Бекманн
13
Бекманн
14
Жагер
27
Налдо
8
Пасанен
8
Пасанен
27
Налдо
44
Баргфреде
4
Предль
4
Предль
44
Баргфреде
9
Алмейда
9
Розенберг
9
Розенберг
9
Алмейда
Остались в запасе
Фрайбург
Вердер
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Оливер Барт
ЦЗ
6
Ясин Абдессадки
ПП
Главный тренер
Робин Дутт
17
Саид Хусейнович
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Оливер Барт
ЦЗ
6
Ясин Абдессадки
ПП
Остались в запасе
17
Саид Хусейнович
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Фрайбург - Вердер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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