Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Фрайбург
Вердер - Фрайбург: обзор матча 13 февраля 2021
Вердер
13.02.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Фрайбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Фрайбург
90'
+3
Замена
Л. Кюблер
️️️️
Д. Хайнц
90'
+2
Желтая карточка
Д. Хайнц
Замена
К. Гросс
️️️️
Л. Аугустинссон
86'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
Р. Шмид
86'
83'
Желтая карточка
Н. Хефлер
Замена
Ю. Осако
️️️️
К. Мевальд
80'
71'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
Б. Сантамария
Замена
Д. Зелке
️️️️
Д. Сарджент
62'
56'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
У. Ен Чон
56'
Замена
️️️️
Э. Демирович
Замена
Н. Мойсандер
️️️️
М. Велькович
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
10
Романо Шмид
АП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
11
У Ен Чон
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Дави Зелке
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Гус Тил
АП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Павленка
32
Фридль
13
Велькович
21
Топрак
6
Аугустинссон
23
Гебре Селасси
8
Мевальд
8
Эггештайн
10
Шмид
7
Рашица
9
Сарджент
4-2-2-2
21
Мюллер
7
Шмид
3
Хайнц
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
7
Сантамария
11
Чон
32
Грифо
9
Хелер
9
Демирович
10
Шмид
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
10
Шмид
6
Аугустинссон
36
Гросс
36
Гросс
6
Аугустинссон
13
Велькович
4
Мойсандер
4
Мойсандер
13
Велькович
9
Сарджент
9
Зелке
9
Зелке
9
Сарджент
8
Мевальд
10
Осако
10
Осако
8
Мевальд
3
Хайнц
17
Кюблер
17
Кюблер
3
Хайнц
7
Сантамария
19
Хаберер
19
Хаберер
7
Сантамария
11
Чон
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Чон
Остались в запасе
Вердер
Фрайбург
16
Михаэль Цеттерер
ВР
27
Феликс Агу
ПЗ
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
27
Феликс Агу
ПЗ
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Остались в запасе
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Вердер - Фрайбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
Новости команд
Все
Вердер
Фрайбург
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+