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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Фрайбург
Вердер - Фрайбург: обзор матча 23 сентября 2017
Вердер
23.09.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Фрайбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Фрайбург
40'
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
Желтая карточка
Ф. Кайнц
19'
Желтая карточка
Р. Бауэр
19'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
17
Лукас Кюблер
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
31
Карим Геде
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Павленка
6
Аугустинссон
4
Мойсандер
13
Велькович
23
Гебре Селасси
27
Делэни
44
Баргфреде
31
Бартельс
4
Бауэр
11
Кайнц
19
Бельфодиль
3-1-3-2
1
Шволов
15
Штенцель
2
Сеюнджу
30
Гюнтер
27
Хефлер
19
Хаберер
8
Франтц
23
Шустер
7
Нидерлехнер
33
Терраццино
Остались в запасе
Вердер
Фрайбург
20
Изет Хайрович
ПВ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
17
Лукас Кюблер
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
12
Рафал Гикевич
ВР
31
Карим Геде
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
12
Рафал Гикевич
ВР
31
Карим Геде
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Вердер - Фрайбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
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