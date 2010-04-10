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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Фрайбург
Вердер - Фрайбург: обзор матча 10 апреля 2010
Вердер
10.04.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
4 : 0
Завершен
Фрайбург
35'
К. Писарро
54'
А. Хант
56'
К. Писарро
66'
М. Озил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Фрайбург
Замена
С. Предль
️️️️
Налдо
Замена
И. Банович
️️️️
Ю. Шустер
Замена
У. Алмейда
️️️️
К. Писарро
Замена
Т. Боровски
️️️️
Ф. Баргфреде
ГОЛ! 4:0!
М. Озил
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Д. Жагер
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
П. Сиссе
ГОЛ! 3:0!
К. Писарро
ГОЛ! 2:0!
А. Хант
ГОЛ! 1:0!
К. Писарро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
14
Аарон Хант
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
10
Месут Озил
АП
22
Марко Марин
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
23
Юлиан Шустер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Тим Боровски
ЦП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
0
Ивица Банович
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Визе
8
Пасанен
27
Налдо
4
Мертезакер
8
Фритц
0
Фрингс
14
Хант
44
Баргфреде
22
Марин
10
Озил
14
Писарро
4-4-2
16
Пуплен
23
Муйджа
5
Бучер
4
Барт
11
Баcтианс
23
Шустер
23
Флум
16
Макиади
14
Жагер
61
Сиссе
0
Идриссу
27
Налдо
4
Предль
4
Предль
27
Налдо
44
Баргфреде
6
Боровски
6
Боровски
44
Баргфреде
14
Писарро
9
Алмейда
9
Алмейда
14
Писарро
14
Жагер
20
Калиджиури
20
Калиджиури
14
Жагер
23
Шустер
0
Банович
0
Банович
23
Шустер
61
Сиссе
27
Райзингер
27
Райзингер
61
Сиссе
Остались в запасе
Вердер
Фрайбург
1
Феликс Видвальд
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Вердер - Фрайбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
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