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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Фрайбург
Вердер - Фрайбург: обзор матча 05 октября 2024
Вердер
05.10.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Фрайбург
75'
Р. Доан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - Фрайбург
Желтая карточка
Х. Малатини
90'
+4
Замена
О. Бурк
️️️️
Э. Юнг
86'
Замена
К. Топп
️️️️
Й. Стаге
86'
83'
Желтая карточка
П. Остерхаге
83'
Замена
Л. Хелер
️️️️
П. Остерхаге
83'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
К. Гюнтер
Замена
М. Груль
️️️️
Ф. Агу
79'
Замена
О. Деман
️️️️
Д. Кен
79'
77'
Замена
Н. Хефлер
️️️️
В. Грифо
75'
ГОЛ! 0:1!
Р. Доан
Пас отдал
В. Грифо
66'
Замена
Ф. Муслия
️️️️
Э. Динкчи
66'
Замена
М. Розенфельдер
️️️️
Л. Кюблер
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
С. Алверу
57'
36'
Желтая карточка
М. Эггештайн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К)
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
6
Йенс Стаге
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
10
Романо Шмид
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К)
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вердер
25
Маркус Колке
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
18
Марко Груль
ЛВ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Кеке Топп
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
24
Флоран Муслия
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
3-2-2-1-1
16
Цеттерер
6
Малатини
32
Фридль
5
Юнг
17
Кен
8
Вайзер
6
Стаге
80
Алверу
10
Шмид
33
Дукщ
4-2-2-2
1
Атуболу
17
Кюблер
28
Гинтер
3
Линхарт
30
Гюнтер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
20
Доан
32
Грифо
18
Динкчи
20
Адаму
80
Алверу
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
80
Алверу
17
Кен
2
Деман
2
Деман
17
Кен
27
Агу
18
Груль
18
Груль
27
Агу
5
Юнг
7
Бурк
7
Бурк
5
Юнг
6
Стаге
9
Топп
9
Топп
6
Стаге
30
Гюнтер
33
Макенго
33
Макенго
30
Гюнтер
17
Кюблер
37
Розенфельдер
37
Розенфельдер
17
Кюблер
32
Грифо
27
Хефлер
27
Хефлер
32
Грифо
18
Динкчи
24
Муслия
24
Муслия
18
Динкчи
6
Остерхаге
9
Хелер
9
Хелер
6
Остерхаге
Остались в запасе
Вердер
Фрайбург
25
Маркус Колке
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
8
Исак Хансен-Аароен
АП
Главный тренер
Оле Вернер
21
Флориан Мюллер
ВР
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
25
Маркус Колке
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
8
Исак Хансен-Аароен
АП
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Вердер - Фрайбург
1
2
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
7
9
Количество передач
611
442
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
0.68
1.08
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
- : -
05.12.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3 : 3
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Везерстадион
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