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Расписание матчей
Германия. Кубок
Вердер - Фрайбург
Вердер - Фрайбург: обзор матча 20 декабря 2017
Вердер
20.12.2017, среда, 20:30
Германия. Кубок, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Фрайбург
3'
И. Бельфодиль
20'
Ф. Кайнц
69'
Ф. Баргфреде
28'
Н. Петерсен (П)
86'
Й. Раве
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вердер - Фрайбург
90'
+4
Желтая карточка
Й. Раве
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
89'
86'
ГОЛ! 3:2!
Й. Раве
ГОЛ! 3:1!
Ф. Баргфреде
69'
58'
Желтая карточка
М. Терраццино
28'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Н. Петерсен
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кайнц
Пас отдал
Ж. Гондорф
20'
ГОЛ! 1:0!
И. Бельфодиль
Пас отдал
Ж. Гондорф
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
22
Йорик Раве
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Флориан Кат
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Павленка
6
Аугустинссон
13
Велькович
4
Мойсандер
23
Гебре Селасси
27
Делэни
8
Эггештайн
8
Гондорф
44
Баргфреде
11
Кайнц
19
Бельфодиль
4-3-1-1
1
Шволов
15
Штенцель
17
Кюблер
4
Кох
30
Гюнтер
22
Раве
4
Сьерро
19
Хаберер
67
Капустка
18
Петерсен
Остались в запасе
Вердер
Фрайбург
20
Изет Хайрович
ПВ
33
Ярослав Дробны
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Флориан Кат
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
33
Ярослав Дробны
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Флориан Кат
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Вердер - Фрайбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
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