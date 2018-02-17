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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Вердер
Фрайбург - Вердер: обзор матча 17 февраля 2018
Фрайбург
17.02.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Вердер
24'
Н. Петерсен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Вердер
89'
Желтая карточка
Т. Делэни
87'
Желтая карточка
М. Велькович
Желтая карточка
Я. Хаберер
52'
Желтая карточка
А. Абраши
35'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Петерсен
24'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Амир Абраши
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
18
Флориан Кат
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
3-2-2-2
1
Шволов
2
Сеюнджу
5
Гульде
4
Кох
30
Гюнтер
15
Штенцель
6
Абраши
19
Хаберер
18
Петерсен
33
Терраццино
4-1-2-1-2
1
Павленка
23
Гебре Селасси
4
Мойсандер
13
Велькович
6
Аугустинссон
27
Делэни
8
Эггештайн
44
Баргфреде
11
Кайнц
7
Йоханссон
10
Крузе
Остались в запасе
Фрайбург
Вердер
17
Лукас Кюблер
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
18
Флориан Кат
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
7
Милот Рашица
ПВ
33
Ярослав Дробны
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
18
Флориан Кат
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Остались в запасе
7
Милот Рашица
ПВ
33
Ярослав Дробны
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Фрайбург - Вердер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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