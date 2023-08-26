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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Вердер
Фрайбург - Вердер: обзор матча 26 августа 2023
Фрайбург
26.08.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Вердер
90+6'
М. Филипп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Вердер
ГОЛ! 1:0!
М. Филипп
Пас отдал
Н. Вайсхаупт
90'
+6
87'
Замена
И. Груев
️️️️
Р. Шмид
87'
Замена
Д. Ковнацки
️️️️
М. Дукщ
Замена
К. Шмидт
️️️️
Л. Кюблер
84'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
Л. Хелер
84'
79'
Замена
С. Линен
️️️️
К. Гросс
71'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
М. Вайзер
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Р. Доан
71'
Замена
М. Филипп
️️️️
Р. Салаи
61'
55'
Желтая карточка
М. Фридль
Желтая карточка
Н. Хефлер
45'
Желтая карточка
Л. Кюблер
38'
6'
Желтая карточка
Р. Шмид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
20
Рицу Доан
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Романо Шмид
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
6
Николай Рапп
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
44
Сенне Линен
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
11
Джастин Нджинма
ЦФ
19
Леон Опиц
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Атуболу
28
Гинтер
3
Линхарт
17
Кюблер
27
Хефлер
8
Эггештайн
32
Грифо
7
Салаи
20
Доан
25
Сильдийя
9
Хелер
3-3-1-1-2
1
Павленка
4
Штарк
32
Фридль
5
Юнг
8
Вайзер
36
Гросс
5
Пипер
6
Стаге
10
Шмид
33
Дукщ
10
Фуллкруг
17
Кюблер
4
Шмидт
4
Шмидт
17
Кюблер
9
Хелер
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
9
Хелер
7
Салаи
26
Филипп
26
Филипп
7
Салаи
20
Доан
11
Грегоритч
11
Грегоритч
20
Доан
10
Шмид
4
Груев
4
Груев
10
Шмид
36
Гросс
44
Линен
44
Линен
36
Гросс
8
Вайзер
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
8
Вайзер
33
Дукщ
9
Ковнацки
9
Ковнацки
33
Дукщ
Остались в запасе
Фрайбург
Вердер
21
Флориан Мюллер
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
16
Михаэль Цеттерер
ВР
6
Николай Рапп
ЦЗ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
11
Джастин Нджинма
ЦФ
19
Леон Опиц
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
6
Николай Рапп
ЦЗ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
11
Джастин Нджинма
ЦФ
19
Леон Опиц
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Фрайбург - Вердер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
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