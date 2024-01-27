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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Фрайбург
Вердер - Фрайбург: обзор матча 27 января 2024
Вердер
27.01.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Фрайбург
9'
М. Дукщ (П)
90+3'
Х. Малатини
28'
В. Грифо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - Фрайбург
ГОЛ! 2:1!
Х. Малатини
90'
+3
Замена
Х. Малатини
️️️️
Ф. Агу
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Грегоритч
Желтая карточка
С. Линен
89'
86'
Замена
Ф. Муслия
️️️️
В. Грифо
Замена
К. Гросс
️️️️
Й. Стаге
85'
80'
Замена
М. Филипп
️️️️
М. Рехль
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
Р. Шмид
72'
Замена
Н. Вольтемаде
️️️️
М. Дукщ
72'
71'
Замена
А. Салаи
️️️️
Л. Кюблер
71'
Замена
Н. Хефлер
️️️️
Ж. Макенго
Желтая карточка
Н. Штарк
51'
28'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Грифо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Дукщ
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К)
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
44
Сенне Линен
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Романо Шмид
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
32
Винченцо Грифо
(К)
ЛВ
34
Мерлин Рехль
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
14
Янник Кайтель
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
20
Риан Йохансон
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
4-2-3-1
16
Цеттерер
4
Штарк
5
Юнг
32
Фридль
27
Агу
44
Линен
6
Стаге
2
Деман
10
Шмид
11
Нджинма
33
Дукщ
3-2-2-3
1
Атуболу
17
Кюблер
28
Гинтер
33
Макенго
34
Рехль
8
Эггештайн
7
Вайсхаупт
32
Грифо
25
Сильдийя
9
Хелер
11
Грегоритч
27
Агу
6
Малатини
6
Малатини
27
Агу
6
Стаге
36
Гросс
36
Гросс
6
Стаге
10
Шмид
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
10
Шмид
33
Дукщ
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
33
Дукщ
17
Кюблер
41
Салаи
41
Салаи
17
Кюблер
33
Макенго
27
Хефлер
27
Хефлер
33
Макенго
32
Грифо
24
Муслия
24
Муслия
32
Грифо
34
Рехль
26
Филипп
26
Филипп
34
Рехль
Остались в запасе
Вердер
Фрайбург
1
Иржи Павленка
ВР
9
Давид Ковнацки
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
21
Флориан Мюллер
ВР
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Риан Йохансон
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Иржи Павленка
ВР
9
Давид Ковнацки
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Риан Йохансон
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Вердер - Фрайбург
2
2
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
14
12
Количество передач
422
586
Сейвы
3
0
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.45
1.06
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Везерстадион
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