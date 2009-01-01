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Бундеслига 2026/2027
Команды
Вердер
Результаты
€ 108,80 млн
Вердер - результаты матчей
Бремен
Бундеслига 2026/2027
Стадион:
Везерстадион
Сайт:
http://www.werder.de
Тренер:
Даниэль Тиун
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Германия. Кубок. 2026/2027
Германия. Бундеслига. 2026/2027
Германия. Бундеслига. 2025/2026
Германия. Кубок. 2025/2026
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Германия. Кубок. 2024/2025
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Германия. Кубок. 2012/2013
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Германия. Бундеслига. 2010/2011
Лига Чемпионов. 2010/2011
Товарищеские матчи. 2010
Германия. Кубок. 2009/2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Германия. Бундеслига. 2009/2010
Суперкубок Германии. 2009
Кубок УЕФА. Финал 2008/2009
Кубок УЕФА. 2008/2009
Германия. Кубок. 2008/2009
Лига Чемпионов. 2008/2009
Германия. Бундеслига. 2008/2009
Кубок УЕФА. 2007/2008
Лига Чемпионов. 2007/2008
Германия. Бундеслига. 2007/2008
31.10 | 17:30
Вердер
2 : 0
Хоффенхайм
24.10 | 16:30
Майнц
2 : 3
Вердер
17.10 | 16:30
Вердер
2 : 2
Падерборн
09.10 | 21:30
Боруссия Д
2 : 2
Вердер
19.09 | 16:30
Вердер
3 : 2
Аугсбург
12.09 | 19:30
Кельн
1 : 1
Вердер
05.09 | 16:30
Вердер
3 : 1
РБ Лейпциг
30.08 | 16:30
Фрайбург
4 : 1
Вердер
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