Солари: «Ситуацию с Иско решим внутри клуба. Чтобы играть, нужно поддерживать форму»

Сам ты его перекоптил,не давал играть, понятно что ты должен победить и показать себя,а игрок участвовал три победы в ЛЧ,а ты его не оценил
Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал информацию о конфликте с полузащитником Иско.
Согласно Marca, 6-го марта игрок не поехал в клубном автобусе на матч против «Аякса» (1:4, ЛЧ) из-за решения Солари оставить его в запасе. Два дня спустя 26-летний хавбек извинился.
«Дисциплинарные вопросы мы решаем внутри клуба. Чтобы регулярно выходить на поле, нужно быть в соответствующей физической форме и поддерживать ее», – сказал Солари.
- В 3 матчах сезона Иско не пожал тренеру руку, покидая поле после замены.
- В октябре футболист лайкнул твит с критикой в адрес главного тренера.
- Испанцем интересуются манчестерские клубы, «ПСЖ» и «Ливерпуль».