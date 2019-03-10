Солари: «Ситуацию с Иско решим внутри клуба. Чтобы играть, нужно поддерживать форму»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал информацию о конфликте с полузащитником Иско.

Согласно Marca, 6-го марта игрок не поехал в клубном автобусе на матч против «Аякса» (1:4, ЛЧ) из-за решения Солари оставить его в запасе. Два дня спустя 26-летний хавбек извинился.

«Дисциплинарные вопросы мы решаем внутри клуба. Чтобы регулярно выходить на поле, нужно быть в соответствующей физической форме и поддерживать ее», – сказал Солари.