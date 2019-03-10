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    Солари: «Ситуацию с Иско решим внутри клуба. Чтобы играть, нужно поддерживать форму»

    Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал информацию о конфликте с полузащитником Иско.

    Согласно Marca, 6-го марта игрок не поехал в клубном автобусе на матч против «Аякса» (1:4, ЛЧ) из-за решения Солари оставить его в запасе. Два дня спустя 26-летний хавбек извинился.

    «Дисциплинарные вопросы мы решаем внутри клуба. Чтобы регулярно выходить на поле, нужно быть в соответствующей физической форме и поддерживать ее», – сказал Солари.

    Источник: Goal

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    10.03.2019 09:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 10 марта 2019, 11:51

      Сам ты его перекоптил,не давал играть, понятно что ты должен победить и показать себя,а игрок участвовал три победы в ЛЧ,а ты его не оценил

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 марта 2019, 10:07

      А чтобы поддерживать форму надо играть, а не мариновать парня на лавке, а то и за её пределами...

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 10 марта 2019, 09:55

      странноватый тренер

      1
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