Marca: Иско не поехал в автобусе с «Реалом» на матч против «Аякса»

Полузащитник «Реала» Иско выразил недовольство непопаданием в заявку мадридцев на ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (1:4).

Как сообщает Marca, испанец отказался ехать в автобусе с мадридской командой на матч с амстердамцами, после того, как главный тренер Сантьяго Солари объявил список футболистов на игру. Хавбек покинул базу на автомобиле.

Предполагается, что Иско вовсе не присутствовал на матче, так как не был замечен в зоне, где обычно находятся травмированные или не вошедшие в состав футболисты.

За последние почти полтора месяца Иско появился на поле лишь раз – на 14 минут во встрече 26-го тура Примеры с «Барселоной».