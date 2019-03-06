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    Marca: Иско не поехал в автобусе с «Реалом» на матч против «Аякса»

    Полузащитник «Реала» Иско выразил недовольство непопаданием в заявку мадридцев на ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (1:4).

    Как сообщает Marca, испанец отказался ехать в автобусе с мадридской командой на матч с амстердамцами, после того, как главный тренер Сантьяго Солари объявил список футболистов на игру. Хавбек покинул базу на автомобиле.

    Предполагается, что Иско вовсе не присутствовал на матче, так как не был замечен в зоне, где обычно находятся травмированные или не вошедшие в состав футболисты.

    За последние почти полтора месяца Иско появился на поле лишь раз – на 14 минут во встрече 26-го тура Примеры с «Барселоной».

    Источник: Marca

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    06.03.2019 14:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 марта 2019, 22:38

      Никакой дисциплины.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +259

      professor13 6 марта 2019, 19:00

      Что у них там за бардак в команде творится то

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 6 марта 2019, 16:33

      Да и правильно,что его не было,меньше всех позора получил)))

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 6 марта 2019, 15:27

      Иско сказали ехать домой, Иско поехал домой, но журналюхи решили раздуть.

      6
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      Рейтинг: +3

      Joni 6 марта 2019, 15:16

      Не попал в заявку, зачем ехать со всеми? Это что, новость такая? Я сначала думал там акцент на автобусе, типа он на вертолёте полетел на Бернабеу, а не со всеми на автобусе

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