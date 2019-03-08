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    Иско извинился перед партнерами за отказ ехать с ними в автобусе на игру с «Аяксом»

    Полузащитник «Реала» Иско принес извинения своим партнерам по команде за то, что отказался ехать с ними в клубном автобусе на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (1:4).

    Испанец разозлился, когда узнал, что главный тренер команды Сантьяго Солари не включил его в состав на встречу с амстердамцами. В результате он не сел в автобус вместе с остальными игроками и отправился на матч на автомобиле.

    Хавбек признал свою ошибку и попросил прощения. При этом он оправдал свои действия проблемными отношениями с Солари.

    • За последние полтора месяца Иско появился на поле лишь раз – на 14 минут во встрече 26-го тура Примеры с «Барселоной».
    • Всего в этом сезоне полузащитник принял участие в 26-ти играх «Реала», отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

    Источник: Marca

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    08.03.2019 13:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 марта 2019, 15:10

      Обстановка в команде желает быть лучше ,отсюда и проблемы с дисциплиной.

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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 8 марта 2019, 17:52

      Товарищ Иско на общем собрании,проводимое парторгом Серхио Рамосом,извинился перед партнерами и поклялся съесть партбилет при допущении подобного!!!

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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 8 марта 2019, 17:17

      Да на хер физрука этого гоните, Иско - это не Винисиус Васкесович Регионов, он должен играть

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      Рейтинг: +12346

      DeStar 8 марта 2019, 15:17

      Ну правильно делает. Знает ,что солари уволят, и придет новый тренер. Перед партнерами извинился, а новому тренеру докажет, что может играть. Правда жаль, что это будет маур... блин. как подумаю об этом назначении так ппц. Дэбильная игра, покупки невразумительные, увольнение через 1-2 года и снова поиск тренера, а шлак что он закупит останется. Ведь по факту, если в реал еще игроки готовы пойти, то имя "моуриньо" будет всех отпугивать.
      Особенно интересно узнать мнение азара на этот счет) самого вероятного трансфера реала, небось передумает теперь

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      Рейтинг: +2509

      panmon > DeStar 8 марта 2019, 17:39

      Не будет Азара в Реале, если запретят трансферы Челси... Ну а если Маур придет - и подавно!
      Как по мне - Азар в Реале вообще не нужен. Нужен нападающий центровой...
      И было бы неплохо сплавить вратаря... Он похоже всем на нервы действует больше чем играет

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 15:04

      В этом весь Реал в нанешнем сезоне

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      Рейтинг: +588

      Sergil 8 марта 2019, 14:17

      А за что извиняться то? Если тебя не включили в состав, то смысл вообще ехать?

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