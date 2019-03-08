Иско извинился перед партнерами за отказ ехать с ними в автобусе на игру с «Аяксом»

Полузащитник «Реала» Иско принес извинения своим партнерам по команде за то, что отказался ехать с ними в клубном автобусе на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (1:4).

Испанец разозлился, когда узнал, что главный тренер команды Сантьяго Солари не включил его в состав на встречу с амстердамцами. В результате он не сел в автобус вместе с остальными игроками и отправился на матч на автомобиле.

Хавбек признал свою ошибку и попросил прощения. При этом он оправдал свои действия проблемными отношениями с Солари.