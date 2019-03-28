Солари разочарован поступком «Реала». Он надеялся доработать до конца сезона

Бывший главный тренер «Реала» Сантьяго Солари разочарован тем, что клуб отправил его в отставку.

Испанский клуб уволил специалиста 11 марта. По информации El Confidencial, после этого «Реал» дал понять специалисту, что хочет сохранить его в своей структуре. Тем не менее, до сих пор мадридцы не предложили аргентинцу ничего конкретного.

Как сообщает источник, Солари даже не думал, что руководство сливочных не даст ему доработать до конца сезона.

На данный момент 42-летний тренер рассматривает вариант с трудоустройством в другом клубе.