Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    Солари разочарован поступком «Реала». Он надеялся доработать до конца сезона

    Бывший главный тренер «Реала» Сантьяго Солари разочарован тем, что клуб отправил его в отставку.

    Испанский клуб уволил специалиста 11 марта. По информации El Confidencial, после этого «Реал» дал понять специалисту, что хочет сохранить его в своей структуре. Тем не менее, до сих пор мадридцы не предложили аргентинцу ничего конкретного.

    Как сообщает источник, Солари даже не думал, что руководство сливочных не даст ему доработать до конца сезона.

    На данный момент 42-летний тренер рассматривает вариант с трудоустройством в другом клубе.

    • Солари возглавил «Реал» 30 октября 2018 года.
    • Под его руководством команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв «Аяксу» (2:1, 1:4).

    Источник: El Confidencial

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:18
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +326

      SaveAS 4 минуты назад

      Он наверно надеялся реал в сегунду опустить, что он тут удивляется, стоит открыть только результаты команды (ЛЧ - мимо, Кубок - мимо, Чемпионат - мимо) даже далекому от футбола покажи статистику, он скажет "Уволить нахер"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4577

      KLIM777 8 минут назад

      ахахахах с такими результатами пусть скажет спасибо, что не забили возле стадиона

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +633

      Decorhome 24 минуты назад

      Солари еще издевается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +331

      Санёк 17 27 минут назад

      Ты и так команду до дно опустил,дело сделал так сказать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      vitaliydrozdov 46 минут назад

      теперь что бы похудеть, убрать живот и накачать пресс не нужно изнурять себя диетами и спортзалом. Сам лично опробовал этот метод и уверяю что он действительно работает, я вот за 2 недели убрал пивной живот и подкачал пресс, а жена скинула пару кг. Это реально самый ленивый и дешевый способ сделать ваше тело красивым. Вот сами почитайте ---- https://take.im/sFBnT

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +570

      SarJr 55 минут назад

      Он знал на что, куда и с какими рисками идёт. Ничего обидного. Сам выбрал такой путь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9975

      bset 1 час назад

      Сходите с Аленичевым пивка попейте. Ты ему расскажешь про разочарование, он тебе расскажет про заговоры.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3215

      Lester84 > bset 59 минут назад

      А третьим Бубнова пусть позовут, чтобы он им двойки поставил))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru