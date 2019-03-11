Marca: сегодня «Реал» объявит об увольнении Солари и назначит Зидана

Если возвращается, значит принимают все его условия.
Зинедин Зидан сегодня станет главным тренером «Реала», сообщает Marca.
По информации издания, в 18:00 по местному времени (в 20:00 – по московскому) состоится совет директоров мадридского клуба, после которого руководство уволит нынешнего тренера Сантьяго Солари и назначит французского специалиста.
- Зидан уже возглавлял «Реал» с января 2016-го по июнь 2018 года.
- Под его руководством мадридцы победили в чемпионате Испании в сезоне-2016/17 и трижды подряд выиграли Лигу чемпионов.