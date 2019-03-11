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    Marca: сегодня «Реал» объявит об увольнении Солари и назначит Зидана

    Зинедин Зидан сегодня станет главным тренером «Реала», сообщает Marca.

    По информации издания, в 18:00 по местному времени (в 20:00 – по московскому) состоится совет директоров мадридского клуба, после которого руководство уволит нынешнего тренера Сантьяго Солари и назначит французского специалиста.

    • Зидан уже возглавлял «Реал» с января 2016-го по июнь 2018 года.
    • Под его руководством мадридцы победили в чемпионате Испании в сезоне-2016/17 и трижды подряд выиграли Лигу чемпионов.

    Источник: Marca

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    11.03.2019 17:43
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 марта 2019, 22:24

      Если возвращается, значит принимают все его условия.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 21:18

      В это трудно поверить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 11 марта 2019, 19:29

      Первая газета Испании Marca: Реал уволит Солари и назначит Зидана
      Вторая газета Испании El Pais: Зидан отказал Реалу.
      И все две новости в один день с разницей в несколько часов.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka > BRO_football 11 марта 2019, 19:58

      Дык им утку шмальнуть,что воды напиться!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 11 марта 2019, 18:22

      неожиданно....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 11 марта 2019, 18:21

      Не понятна мысль самого Зидана. Уходить из реала, чтобы потом опять придти в реал.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 11 марта 2019, 18:02

      Я все же надеюсь, что Зидан не будет портить себе статистику. С увольнением Солари я согласен, но можно дать порулить до конца сезона фактически кому угодно!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +144

      Glebson > panmon 11 марта 2019, 19:21

      Солари может до конца сезона нормально поработать, всё равно выигрывать уже нечего. А вот кто возглавит Мадрид летом — это хороший вопрос.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 11 марта 2019, 17:48

      Вот это поворот,не ждал конечно,час назад читал Зидан отказал Реалу

      5
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