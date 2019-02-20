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    Перес и Солари 2 часа обсуждали ситуацию в «Реале»

    Президент «Реала» Флорентино Перес 19 февраля встретился с главным тренером Сантьяго Солари. Об этом сообщает издание El Chiringuito.

    По информации издания, испанцы встретились в ресторане Мадрида в 21:30 и на протяжении двух часов обсуждали ситуацию в клубе. На встрече также присутствовали директора сливочных Хосе Анхель Санчес и Рамон Мартинес.

    Были подняты темы возможного ухода защитника Марсело и повышения зарплаты нападающему Винисиусу Жуниору. По теме дальнейшего сотрудничества Солари согласился, что этот вопрос будет зависеть от результатов команды.

    • После 24 туров Примеры «Реал» – 3-й в Примере. Отставание от «Барселоны» – 8 очков.
    • В первом матче 1/8 финала королевский клуб обыграл «Аякс» (2:1).

    Источник: As

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    20.02.2019 21:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 21 февраля 2019, 18:13

      Стопудова будут приняты самые хреновые решения, в стиле реала, а точнее Переса.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 12:18

      Эти Перес и Солари,
      В ресторане обсуждали,
      Ситуацию в Реале.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 21 февраля 2019, 01:24

      Солари в последнее время больше общается, чем тренирует.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 20 февраля 2019, 22:32

      на холодные закуски подали королевских креветок, а на десерт был creme Solari...

      1
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