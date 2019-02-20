Перес и Солари 2 часа обсуждали ситуацию в «Реале»

Президент «Реала» Флорентино Перес 19 февраля встретился с главным тренером Сантьяго Солари. Об этом сообщает издание El Chiringuito.

По информации издания, испанцы встретились в ресторане Мадрида в 21:30 и на протяжении двух часов обсуждали ситуацию в клубе. На встрече также присутствовали директора сливочных Хосе Анхель Санчес и Рамон Мартинес.

Были подняты темы возможного ухода защитника Марсело и повышения зарплаты нападающему Винисиусу Жуниору. По теме дальнейшего сотрудничества Солари согласился, что этот вопрос будет зависеть от результатов команды.