Стопудова будут приняты самые хреновые решения, в стиле реала, а точнее Переса.
Президент «Реала» Флорентино Перес 19 февраля встретился с главным тренером Сантьяго Солари. Об этом сообщает издание El Chiringuito.
По информации издания, испанцы встретились в ресторане Мадрида в 21:30 и на протяжении двух часов обсуждали ситуацию в клубе. На встрече также присутствовали директора сливочных Хосе Анхель Санчес и Рамон Мартинес.
Были подняты темы возможного ухода защитника Марсело и повышения зарплаты нападающему Винисиусу Жуниору. По теме дальнейшего сотрудничества Солари согласился, что этот вопрос будет зависеть от результатов команды.
- После 24 туров Примеры «Реал» – 3-й в Примере. Отставание от «Барселоны» – 8 очков.
- В первом матче 1/8 финала королевский клуб обыграл «Аякс» (2:1).