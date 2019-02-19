Cope: Марсело встретился с руководством «Реала» и заявил, что может покинуть клуб летом

В Зенит ему надо! Им как раз нужен левый защитник.
Защитник «Реала» Марсело провел встречу с руководством клуба.
Информации Cope, в понедельник бразилец обсудил свое будущее с управляющим директором мадридцев Хосе Анхелем Санчесом. Футболист заявил ему, что разочарован своим положением в «Реале» и готов потребовать отпустить его в другую команду в летнее трансферное окно, если ситуация не изменится.
- Ранее сообщалось, что Марсело может перейти в «Ювентус».
- Контракт защитника с мадридским клубом рассчитан до 2022 года.
- В этом сезоне бразилец провел за «Реал» 24 матча, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.