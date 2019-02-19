Cope: Марсело встретился с руководством «Реала» и заявил, что может покинуть клуб летом

Защитник «Реала» Марсело провел встречу с руководством клуба.

Информации Cope, в понедельник бразилец обсудил свое будущее с управляющим директором мадридцев Хосе Анхелем Санчесом. Футболист заявил ему, что разочарован своим положением в «Реале» и готов потребовать отпустить его в другую команду в летнее трансферное окно, если ситуация не изменится.