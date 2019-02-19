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    Cope: Марсело встретился с руководством «Реала» и заявил, что может покинуть клуб летом

    Защитник «Реала» Марсело провел встречу с руководством клуба.

    Информации Cope, в понедельник бразилец обсудил свое будущее с управляющим директором мадридцев Хосе Анхелем Санчесом. Футболист заявил ему, что разочарован своим положением в «Реале» и готов потребовать отпустить его в другую команду в летнее трансферное окно, если ситуация не изменится.

    • Ранее сообщалось, что Марсело может перейти в «Ювентус».
    • Контракт защитника с мадридским клубом рассчитан до 2022 года.
    • В этом сезоне бразилец провел за «Реал» 24 матча, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Cope

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    19.02.2019 15:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +448

      Paladius 19 февраля 2019, 23:09

      В Зенит ему надо! Им как раз нужен левый защитник.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 19 февраля 2019, 18:07

      Оле оле Юве...!) Не может Роналду без бразильца!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 февраля 2019, 18:04

      Если Марсело захочет уйти ,удержать его будет трудно. Игрок высокого уровня и будет востребован.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 февраля 2019, 17:47

      Отпустить не отпустят, но продадут покупателям, который им заинтересуется, а таковые найдутся.

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      Ответить
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 19 февраля 2019, 16:47

      Роналду ждёт, всё идёт по плану.

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      Ответить
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka > DOCTOR PENALTY 19 февраля 2019, 17:32

      Рональдик ждёт ищё Наваса-Рамоса-Варана-Карвахаля-Мотрича-Крооса-Асенсио и Иско. А вот Каримке и соньке Гарету туда дорога не заказана!

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