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    Винисиус просит у «Реала» зарплату 10 миллионов в год плюс бонусы

    Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор представил клубу свои условия по новому контракту.

    По информации Don Balon, 18-летний футболист просит у мадридцев зарплату в размере 10 миллионов евро в год плюс улучшенный пакет бонусов, которые будут активированы в случае завоевания клубом трофеев.

    • Бразилец перешел в «Реал» летом 2018 года из «Фламенго» за 61 миллион евро.
    • В текущем сезоне форвард провел за мадридцев 24 матча, забил три гола и сделал 12 результативных передач.
    • Действующий контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до 2025 года.

    Источник: Don Balon

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    18.02.2019 13:17
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 17:06

      Конечно трудно в это поверить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      Glebson 18 февраля 2019, 16:30

      Выдумка от Дон Балабалона очередная.
      Думаю, что и близко таких разговоров ещё не было.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 февраля 2019, 16:13

      Если действующий контракт как пишут до 2025г., то чего так рано парень начал уже пылесосить денюжку ещё не отыграв и год за клуб ?...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3439

      FRZZ 18 февраля 2019, 15:05

      Что-то рано начал ставить условия.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 18 февраля 2019, 14:54

      Очередной гнилой вброс!!! Он отыграл там 3 понедельника,какие 10 лямов он просит))))))

      2
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 18 февраля 2019, 14:07

      уже 12 передач сделал? когда успел, я думал - 4.
      А так бред.А какая сейчас зп? я думаю в районе лямов 2? что-то много хочет парень за 12 голевых и тройку голов.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 18 февраля 2019, 13:57

      А нафига было подписывать контракт на 6 лет? Чтобы через полгода качать права? Подписал бы на год, и тогда бы решали. А так либо терпи, либо жди, когда тебя выкупят.

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 18 февраля 2019, 13:22

      Реал согласен! За год до окончания контракта...
      То есть через 5 лет как раз!
      Игроки такие молодцы стали! Сыграли 24 и требуют повышение зарплаты до уровня Месси:) (ну пусть не Месси, но все равно дофига)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 февраля 2019, 13:20

      сто пудово,агент настоял... "теневые риелторы" ...

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