Винисиус просит у «Реала» зарплату 10 миллионов в год плюс бонусы

Конечно трудно в это поверить.
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор представил клубу свои условия по новому контракту.
По информации Don Balon, 18-летний футболист просит у мадридцев зарплату в размере 10 миллионов евро в год плюс улучшенный пакет бонусов, которые будут активированы в случае завоевания клубом трофеев.
- Бразилец перешел в «Реал» летом 2018 года из «Фламенго» за 61 миллион евро.
- В текущем сезоне форвард провел за мадридцев 24 матча, забил три гола и сделал 12 результативных передач.
- Действующий контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до 2025 года.