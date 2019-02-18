Винисиус просит у «Реала» зарплату 10 миллионов в год плюс бонусы

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор представил клубу свои условия по новому контракту.

По информации Don Balon, 18-летний футболист просит у мадридцев зарплату в размере 10 миллионов евро в год плюс улучшенный пакет бонусов, которые будут активированы в случае завоевания клубом трофеев.