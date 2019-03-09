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    Солари – о скором увольнении из «Реала»: «Для меня большая честь служить этому клубу»

    Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари ответил на вопрос о своем скором увольнении из мадридского клуба.

    «Дам тот же ответ, что и в мой первый день здесь. Самая важная для любого тренера, любой команды, следующая игра. Для меня большая честь служить этому клубу», – сказал Солари.

    • На этой неделе «Реал» вылетел из Лиги чемпионов. Ранее «Барселона» выбила мадридцев из Кубка Испании и обыграла в рамках 26-го тура Примеры.
    • Контракт Солари с клубом рассчитан до 2021 года.

    Источник: AS

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    09.03.2019 17:31
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    Комментарии59
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 марта 2019, 23:34

      База на завтра забил и приколы выложил.

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 марта 2019, 22:23

      Я на сегодня заканчиваю. Приятного просмотра Футбола. Всего доброго. До завтра!

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Сварожич 13 марта 2019, 22:33

      Сандро в своём репертуаре....ниже задал вопрос, выше распрощался)

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 13 марта 2019, 23:33

      Пока, Саша, до завтра и спокойной ночи.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 13 марта 2019, 21:09

      зигберт (с) - Серёжа , а село Назарова далеко от тебя?

      да у них там в сибири всё в шаговой доступности ....зимой вышел, к осени дошёл)

      4
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 13 марта 2019, 21:11

      Привет Андрей! Хотел вот Сергею устроить допрос с пристрастием но он ушел вовремя.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 марта 2019, 21:12

      +++ )))

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 13 марта 2019, 21:18

      как говаривал Берлага - "не выдержал очной ставки Скумбриевич....подкачал" ))

      3
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 13 марта 2019, 21:21

      Народ степенный ,но живут с размахом. Для нас верный друг велосипед ,для них вертолет.

      3
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 13 марта 2019, 21:25

      там очень сильные люди живут...прежде всего - духом

      Сандро....хотел твою прозорливость отметить ...на счёт - "ювентус два точно забьёт"

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 13 марта 2019, 21:30

      Любимый писатель там до сих пор Мамин Сибиряк ,всех остальных классиков они отвергают.

      3
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 13 марта 2019, 21:36

      "Чук и Гек" любимый рассказ... )

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 13 марта 2019, 21:41

      По поводу Ювентуса -ничего особенного не произошло ,матч проходил с их преимуществом. В первой игре ,мне показалось что Атлетико сыграло против них грубовато. Этим они были ущемлены и наверняка жаждали реванша.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 13 марта 2019, 21:48

      просто зная как атлетико умеет счёт отстаивать....
      похоже они сами такой прыти от юве не ожидали.... даже финальный навал не смогли организовать... как то непривычно было такой потерянный атлетико наблюдать

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 13 марта 2019, 21:52

      А вот знаешь Андрей ,если бы ответная игра была в Мадриде ,Атлетико прошел бы Ювентус.

      3
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 13 марта 2019, 21:57

      ....в общем да....
      оригинальный ход мысли Сандро++

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Сварожич 13 марта 2019, 22:03

      Конечно Толя это всего лишь рассуждения а результат на табло.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 13 марта 2019, 22:04

      Андрей ,а у тебя возможность есть посмотреть сегодня футбол?

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 13 марта 2019, 22:13

      есть, но я спать лягу... как то бодрость за эти дни подрастерял.

      бавария - ливер, матч конечно бомба... вообще возможный финал.
      но кого то сегодня опрокинут через перила

      барса - лион....сенсации не буд

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 13 марта 2019, 22:21

      Рассуждаешь логично. Я буду смотреть Бавария -Ливерпуль. А завтра опять матчи ,вновь Европа будет стонать от футбола. Ну и наши команды подключаться.

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 13 марта 2019, 22:31

      не люблю рассуждать логично.... но в кризис себе это позволяю)

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      Рейтинг: +12192

      ВетеR 13 марта 2019, 20:34

      Родились в этот день.
      ----------------------------
      Андреас Бек, немецкий полузащитник, родился в Казахстане, Сослан Джанаев российский вратарь, Хольгер Бадштубер немецкий защитник, Жерар Деулофеу испанский полузащитник ! ))

      3
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      ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR > Сварожич 13 марта 2019, 20:35

      спасибо, сегодня- завтра спрогнозирую )!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 13 марта 2019, 20:36

      Спасибо, Макс, за дополнение.

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 13 марта 2019, 20:53

      Что-то Лёхи не видно на базе ни по веткам. Никак с депрессией не расстанется ?... Может завтра или послезавтра появится и выдаст свой прогноз.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > ВетеR 13 марта 2019, 21:09

      Спасибо Максим. Джанаев сделал что то непонятное. Ушел в польский клуб 4го дивизиона.

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      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 13 марта 2019, 16:25

      Моя жизнь настолько хороша, что летит в пи@ду бизнес-классом.
      Всем доброго вечера!

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 13 марта 2019, 16:48

      Добрый вечер, Серёга ! Если туда то нормально, лишь бы не на...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 13 марта 2019, 18:48

      Сереж а село Назарово ,далеко от тебя?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 марта 2019, 16:03

      Доброго дня всем! Весна идет.
      Родились в этот день.
      1888г. Антон Макаренко. педагог.
      1913г. Сергей Михалков. детский поэт ,лауреат Ленинской и Сталинской премий ,Герой соц. труда.
      1944г. Игорь Кио. иллюзионист.
      1951г. Ирина Алферова. актриса.
      1955г. Зинэтула Билялетдинов. хоккеист Динамо и сб СССР ,тренер 6й ЧМ ОЧ 1984г.
      1955г. Бруно Конти. итальянский футболист ЧМ 1982г.
      1967г.Андрес Эскобар. колумбийский футболист ,на ЧМ 1994г. забил гол в свои ворота. Сразу после возвращения домой был убит в баре. Убийца выпустил в него 12 пуль ,и каждый раз нажимая на курок вопил "гоооол".
      1973г. Эдгар Давидс. голландский футболист ,в 1995г. в составе Аякса выиграл ЛЧ.
      1974г. Вампета. бразильский футболист ,ЧМ 2002г.
      1995г. Анна Вяхирева. гандболистка ,ОЧ 2016г.

      1815г. Указ Александра 1 об определении лекарей в Сибирские губернии.
      1881г. Покушение на Александра 2.
      1898г. В Минске состоялся 1й съезд РСДРП.
      1920г Мурманск освобожден от интервентов.
      1965г. На экраны страны вышел фильм "Ко мне ,Мухтар!"

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 13 марта 2019, 16:12

      Привет, Саша, и вся честная компания. Сегодня обширная компания из разных областей, спасибо за инфу.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 13 марта 2019, 16:17

      Привет Олег! Рад был прочитать и твои выдержки из протоколов.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > zigbert 13 марта 2019, 16:27

      Вот так будет, если забьёшь в свои ворота..
      Спасибо Александр.

      4
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 13 марта 2019, 16:32

      Привет Сереж! Мне кажется если бы он был немного поосторожнее ,этого могло не произойти.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 13 марта 2019, 16:50

      Ещё есть в загашнике, может на пару недель ещё хватит. )))

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 13 марта 2019, 17:01

      Сегодня опять интересный футбол. Вообще в последнее время одни футболы.Я даже за хоккеем не слежу.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 13 марта 2019, 17:06

      И у меня также, только я меньше баскета смотрю, а волейбол тоже давно не смотрю. Надо хоть теннис в повторе днём глянуть, а то вечером накладки с футболом. В субботу и воскресенье хоть гандбол посмотрю Кубок России 1/2 и финал, а завтра и послезавтра баскет Евролигу. Спорта много, надо ещё эстафеты биатлона посмотреть на ЧМ.

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      zigbert > Рубик Докоян 13 марта 2019, 17:13

      Да разве все посмотришь ,времени просто не хватит.
      Отвлекусь на ужин.

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      Рубик Докоян > zigbert 13 марта 2019, 17:19

      Я что-то смотрю онлайн, что-то в повторе. Я программу выписываю себе на листок на неделю и отслеживаю. Время у меня есть и на внучку и спорт смотреть.))) Приятного аппетита, я позже. Поджарю окорочок, пока размораживается и со спагетти под салатик и сыр попробую новое вино. Что-то на этой неделе и прошедшей не было хорошего вина по акции.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 13 марта 2019, 14:58

      Прогнозы по РПЛ и ФНЛ для меня ставить легко.., потому что я их смотрю, в отличии от зарубежных чемпионатах..

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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Сварожич 13 марта 2019, 15:44

      А зачем? Людям это не интересно, а мне по барабану выиграл, проиграл. Просто я озвучил свое мнение что здесь я малость ориентируюсь, а в остальных только обзор, да нахождение в таблице!
      Вот если на наших Крылышек я бы в таблицу смотрел..
      а они еще шороху наведут!!

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      афоня72 13 марта 2019, 14:22

      Россия-Германия.....

      1. 15.03 19:30 Анжи - Крылья Советов 0:2
      2. 16.03 11:30 ФК Оренбург - Динамо М 1:1
      3. 16.03 14:00 Урал - ЦСКА М 2:1
      4. 16.03 16:30 Рубин - ФК Ростов 0:1
      5. 16.03 19:00 Арсенал Тула - Енисей 2:0
      6. 17.03 14:00 ФК Уфа - Ахмат 1:1
      7. 17.03 16:30 Локомотив М - ФК Краснодар 1:2
      8. 17.03 19:00 Спартак М Зенит 3:1

      9. 15.03 22:30 Боруссия М- Фрайбург 3:1
      10 16.03 17:30 Шальке-04 - РБ Лейпциг 2:1
      11. 16.03 17:30 Вольфсбург - Фортуна Д 2:1
      12. 16.03 20:30 Герта - Боруссия Д 1:1
      13. 17.03 15:30 Байер – Вердер 2:1
      14. 17.03 17:30 Айнтрахт Ф – Нюрнберг 2:0
      15. 17.03 20:00 Бавария – Майнц 4:0

      4
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Сварожич 13 марта 2019, 16:15

      1.Анжи -Крылья Советов 1:2
      2.Оренбург - Динамо М 1:1
      3.Урал -ЦСКА 1:1
      4.Рубин -Ростов 0:1
      5.Арсенал-Енисей 3:0
      6.Уфа -Ахмат 1:0
      7.Локомотив -Краснодар 1:1
      8.Спартак -Зенит 1:1

      9.Боруссия М-Фрайбург 3:1
      10.Шальке -Лейпциг 0:2
      11.Вольсбург -Фортуна 2:1
      12.Герта-Боруссия Д 0:2
      13.Байер -Вердер 2:1
      14.Айнтрахт -Нюрнберг 3:0
      15.Бавария -Майнц 3:1

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 13 марта 2019, 11:35

      - Как дела?
      - Сказать "хреново" значит приукрасить положение.
      А у нас все замечательно, и всем привет!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +12192

      ВетеR 13 марта 2019, 11:06

      Здравствуйте)!
      Красивый футбол вчера был!)

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 13 марта 2019, 16:47

      Привет, Макс, надеемся и сегодня увидеть такой футбол и голы.

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