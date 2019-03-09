Солари – о скором увольнении из «Реала»: «Для меня большая честь служить этому клубу»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари ответил на вопрос о своем скором увольнении из мадридского клуба.

«Дам тот же ответ, что и в мой первый день здесь. Самая важная для любого тренера, любой команды, следующая игра. Для меня большая честь служить этому клубу», – сказал Солари.