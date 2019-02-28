Солари: «Мы должны были забивать «Барселоне» и выходить в финал»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:3) в ответном полуфинале Кубка Испании. Счет по сумме двух матчей – 2:5.

«Мы должны были забивать и выходить в финал. Команда создала много моментов, но не смогла их реализовать.

Регилон и Винисиус Жуниор сыграли отлично. Серхио [Рамос] был великолепен.

Винисиус хорош, но ему не хватило завершающего касания», – отметил Солари.

Второй финалист опредилится в матче «Бетис» – «Валенсия» (2:2 в первой встрече).

«Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Первая игра 1/8 финала ЛЧ с «Аяксом» завершилась победой 2:1. Ответная – 6 марта.

Проблемы у «Реала» начались еще осенью. Тогда мы обсуждали их в подкасте «Скинь мяч». А еще там о кризисе «Баварии» и «МЮ». Послушайте:

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