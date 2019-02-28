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    Солари: «Мы должны были забивать «Барселоне» и выходить в финал»

    Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:3) в ответном полуфинале Кубка Испании. Счет по сумме двух матчей – 2:5.

    «Мы должны были забивать и выходить в финал. Команда создала много моментов, но не смогла их реализовать.

    Регилон и Винисиус Жуниор сыграли отлично. Серхио [Рамос] был великолепен.

    Винисиус хорош, но ему не хватило завершающего касания», – отметил Солари.

    • Второй финалист опредилится в матче «Бетис»«Валенсия» (2:2 в первой встрече).
    • «Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.
    • Первая игра 1/8 финала ЛЧ с «Аяксом» завершилась победой 2:1. Ответная – 6 марта.

    Проблемы у «Реала» начались еще осенью. Тогда мы обсуждали их в подкасте «Скинь мяч». А еще там о кризисе «Баварии» и «МЮ». Послушайте:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: Marca

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    28.02.2019 01:57
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    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      punx86 28 февраля 2019, 18:58

      Счет по сумме 1-4...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 > punx86 28 февраля 2019, 23:33

      Видно редакторы соккера другие матчи смотрели, где было больше забито. Из параллельной вселенной)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 февраля 2019, 14:31

      Моментов для взятия ворот у Реала было предостаточно. Но эти моменты надо использовать во время игры а не махать руками после ее окончания.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 28 февраля 2019, 12:44

      Ты свое должны в одно место засунь ... Результат на лицо!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 28 февраля 2019, 09:52

      Все вопросы к игрокам, у них есть возможность исправить все через пару дней

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4369

      TOL47 28 февраля 2019, 09:44

      должны? результат на табло.
      надо своё забивать

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 февраля 2019, 08:21

      С годами научитесь как я забивать. Лежу на диване, забил на всё и смотрю спорт в своё удовольствие...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 28 февраля 2019, 07:42

      Не забиваешь ты, забивают тебе! Этот закон работает почти всегда!

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Fin035 28 февраля 2019, 09:51

      вчера он точно работал

      13
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 28 февраля 2019, 06:13

      вы были должны забивать, а забила барса и в финале они выходят, а жуниор пока то и не впечатляет ему пас давать а он нелепо пытается обыграть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      Юрбан-Зенит 28 февраля 2019, 05:45

      Как все просто, оказывается

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Юрбан-Зенит 28 февраля 2019, 09:50

      мечтает, что кто-то ему должен

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 28 февраля 2019, 05:34

      Игра забывается, результат остается.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Бухбух 28 февраля 2019, 09:50

      да уж , а это слезы неудачника

      13
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