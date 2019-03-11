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    Солари инициировал дисциплинарное разбирательство в отношении Иско

    Конфликт между главным тренером «Реала» Сантьяго Солари и полузащитником мадридской команды Иско набирает обороты.

    По информации La Sexta, которая ссылается на журналиста Хосе Луиса Санчеса, аргентинский специалист инициировал дисциплинарное разбирательство в отношении футболиста.

    Солари хочет наказать Иско за его поведение перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса». Тогда 26-летний испанец отказался ехать в автобусе вместе с командой, после того как узнал, что не попал в заявку на игру.

    • Ранее Солари упрекнул Иско в плохой физической форме.
    • За последние полтора месяца хавбек сыграл всего 14 минут.

    Источник: La Sexta

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    11.03.2019 06:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 12 марта 2019, 08:47

      недолго музыка играла недолго сантьяго танцевал)) иско сейчас заиграет совсем по-другому

      0
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 11 марта 2019, 17:10

      А мне Ромка Иско,как футболист очень симпатичен,а то что характер,так покажите мне каталонца без оного.Переходил бы в Барсу и горя бы не знал!!!

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 14:34

      Иско хотя и игрок хорошего уровня ,но здесь он тоже не прав.

      2
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 11 марта 2019, 10:45

      Солари ошибся с командой. Надо было соглашаться на предложение Зенита.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 марта 2019, 09:21

      В летнее ТО всё разрешится, оба покинут команду. Даже за не играющим сейчас Иско выстроится очередь из европейских топовых команд, а за Солари вряд ли...

      6
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 11 марта 2019, 07:22

      Похоже Солари завидует что не был игроком его уровня в свое время....

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