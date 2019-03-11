Солари инициировал дисциплинарное разбирательство в отношении Иско

недолго музыка играла недолго сантьяго танцевал)) иско сейчас заиграет совсем по-другому
Конфликт между главным тренером «Реала» Сантьяго Солари и полузащитником мадридской команды Иско набирает обороты.
По информации La Sexta, которая ссылается на журналиста Хосе Луиса Санчеса, аргентинский специалист инициировал дисциплинарное разбирательство в отношении футболиста.
Солари хочет наказать Иско за его поведение перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса». Тогда 26-летний испанец отказался ехать в автобусе вместе с командой, после того как узнал, что не попал в заявку на игру.
- Ранее Солари упрекнул Иско в плохой физической форме.
- За последние полтора месяца хавбек сыграл всего 14 минут.