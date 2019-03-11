Солари инициировал дисциплинарное разбирательство в отношении Иско

Конфликт между главным тренером «Реала» Сантьяго Солари и полузащитником мадридской команды Иско набирает обороты.

По информации La Sexta, которая ссылается на журналиста Хосе Луиса Санчеса, аргентинский специалист инициировал дисциплинарное разбирательство в отношении футболиста.

Солари хочет наказать Иско за его поведение перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса». Тогда 26-летний испанец отказался ехать в автобусе вместе с командой, после того как узнал, что не попал в заявку на игру.