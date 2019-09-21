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    AS: Солари – фаворит на пост главного тренера «Интер» Майами

    Первым главным тренером «Интер» Майами, вероятнее всего, станет Сантьяго Солари.

    Как сообщает AS со ссылкой на журналиста DirecTV Sports Карлоса Суареса, аргентинец является фаворитом на этот пост.

    • «Интер» Майами начнет выступать в МЛС со следующего сезона, старт которого запланирован на март 2020 года.
    • Совладельцем клуба является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.
    • Последним местом работы Солари был «Реал». Его уволили в марте этого года.
    • Бекхэм и Солари вместе играли за мадридскую команду с 2003 по 2005 год.

    Источник: AS

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