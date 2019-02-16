Солари – об умышленной карточке Рамоса: «Ему задали вопрос с подвохом. Но он все объяснил»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал ситуацию с желтой карточкой Серхио Рамоса в матче Лиги чемпионов.

В концовке встречи 1/8 финала с «Аяксом» (2:1) испанец получил предупреждение. Из-за перебора карточек он пропустит ответную игру, но теоретически сыграет в следующем раунде.

После матча он сказал, что солгал бы, если бы назвал нарушение ненамеренным. Реакция Рамоса стала причиной для открытия расследования дисциплинарным комитетом УЕФА.

«Серхио потом четко объяснил, что имел в виду – фол был неизбежен, а не совершен специально.

Это был вопрос с подвохом. Это нормально, что вы (журналистам – прим. «Бомбардира») используете свои методы, но он прояснил свою позицию» – сказал Солари.