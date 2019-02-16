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    Солари – об умышленной карточке Рамоса: «Ему задали вопрос с подвохом. Но он все объяснил»

    Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал ситуацию с желтой карточкой Серхио Рамоса в матче Лиги чемпионов.

    В концовке встречи 1/8 финала с «Аяксом» (2:1) испанец получил предупреждение. Из-за перебора карточек он пропустит ответную игру, но теоретически сыграет в следующем раунде.

    После матча он сказал, что солгал бы, если бы назвал нарушение ненамеренным. Реакция Рамоса стала причиной для открытия расследования дисциплинарным комитетом УЕФА.

    «Серхио потом четко объяснил, что имел в виду – фол был неизбежен, а не совершен специально.

    Это был вопрос с подвохом. Это нормально, что вы (журналистам – прим. «Бомбардира») используете свои методы, но он прояснил свою позицию» – сказал Солари.

    • «Бомбардир» писал о похожем случае с участием полузащитника «Валенсии» Жоффри Кондогбиа.
    • Ответный матч «Реал» – «Аякс» состоится 5 марта.
    • Встреча в Амстердаме стала для Рамоса 600-й за королевский клуб.

    Источник: Diario Sport

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    16.02.2019 18:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +882

      kliker 17 февраля 2019, 15:55

      Рамос-тварь. Сейчас опять заехал сопернику бутсой в лицо и удалён (матч Жирона-Реал).

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      Рейтинг: +12346

      DeStar 17 февраля 2019, 00:53

      Ага, много кто так делает, только не трындят об этом, тем более сразу после матча. Интересно, если аякс вынесет реал на СБ и выкинет его из лч , что рамос скажет?) ведь именно он не дал аяксу забить гола 2-3 еще.

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