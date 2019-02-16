УЕФА рассмотрит дело об умышленной желтой карточке Кондогбиа

Вот никогда не понимал этой фигни. Симулировать главное можно, чтобы выпросить пенальти, который может решить итоговый результат. А сознательно идти на фол, чтобы получить карточку - нет. Где логика?
Встреча «Валенсии» и «Селтика» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы завершилась со счетом 2:0.
В концовке встречи полузащитник испанского клуба Жоффри Кондогбиа получил предупреждение за затяжку времени.
Из-за перебора карточек он пропустит ответную встречу, но сыграет в следующем раунде, если команда Марселино Гарсии Тораля оформит туда выход.
Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что 21 февраля инцидент будет рассмотрен на собрании дисциплинарного комитета.
- Ответная игра состоится 21 февраля в Валенсии.
- Кондогбиа в текущем сезоне провел 19 матчей и не отметился результативными действиями.