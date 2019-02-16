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    УЕФА рассмотрит дело об умышленной желтой карточке Кондогбиа

    Встреча «Валенсии» и «Селтика» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы завершилась со счетом 2:0.

    В концовке встречи полузащитник испанского клуба Жоффри Кондогбиа получил предупреждение за затяжку времени.

    Из-за перебора карточек он пропустит ответную встречу, но сыграет в следующем раунде, если команда Марселино Гарсии Тораля оформит туда выход.

    Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что 21 февраля инцидент будет рассмотрен на собрании дисциплинарного комитета.

    • Ответная игра состоится 21 февраля в Валенсии.
    • Кондогбиа в текущем сезоне провел 19 матчей и не отметился результативными действиями.

    Источник: УЕФА

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    16.02.2019 14:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 16 февраля 2019, 15:17

      Вот никогда не понимал этой фигни. Симулировать главное можно, чтобы выпросить пенальти, который может решить итоговый результат. А сознательно идти на фол, чтобы получить карточку - нет. Где логика?

      -1
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      Рейтинг: +487

      Alejandrrro > Lester84 16 февраля 2019, 15:32

      Когда проход в следующий этап оформлен на 85%, то можно обнулиться, дабы не пропустить более важные матчи в следующих этапах

      4
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > Alejandrrro 16 февраля 2019, 15:59

      И что в этом такого? На фол последней надежды тоже зачастую сознательно идут, получая красную карточку. Человек совершает фол на делтую карточку - получает карточку. Вообще бред какой-то. Как они проверяют - сознательно игрок фолил или нет? На детекторе лжи его проверяют?

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Lester84 16 февраля 2019, 17:19

      какой детектор лжи, о чём вы? тут из космоса видно, когда человек нарушает, чтобы обнулится, а когда, чтобы помочь команде. Извините, но, когда игрок получает ЖК на последних минутах матчах, когда уже игра сделана, когда нет поводов фолить, и все мы прекрасно знаем, что у него одна ЖК, чтобы обнулиться, что следующий матч ничего не решает, а через игру - сильный, важный соперник - хотите сказать, что тут какие-то двусмысленные трактовки могут быть. Тут тупо всё ясно как день. Раньше просто на такие вещи закрывали глаза, т.к. доказать официально было что-то непросто, а возиться мало кто хотел. А теперь, в т.ч. с подачи наглого заявления Рамоса, ситуация накалилась.

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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 > Alejandrrro 19 февраля 2019, 15:00

      Ну! И что ? Капитан очевидности.

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