УЕФА рассмотрит дело об умышленной желтой карточке Кондогбиа

Встреча «Валенсии» и «Селтика» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы завершилась со счетом 2:0.

В концовке встречи полузащитник испанского клуба Жоффри Кондогбиа получил предупреждение за затяжку времени.

Из-за перебора карточек он пропустит ответную встречу, но сыграет в следующем раунде, если команда Марселино Гарсии Тораля оформит туда выход.

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что 21 февраля инцидент будет рассмотрен на собрании дисциплинарного комитета.