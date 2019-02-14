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    Рамос – о желтой карточке в игре с «Аяксом»: «Солгал бы, если бы сказал, что получил ее не специально»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос признался, что намеренно получил предупреждение в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (2:1).

    Судья наказал капитана мадридцев желтой карточкой на 89-й минуте. Она стала для него третьей, в результате чего он пропустит ответную встречу, и уже «обнулившись» сможет сыграть в четвертьфинале, если «Реал» туда выйдет.

    «Глядя на результат, я бы солгал, если бы сказал, что получил ее не специально. Это то, о чем я думал во время матча», – сказал Рамос.

    • Ответная игра «Реал» – «Аякс» пройдет 5 марта в Мадриде.
    • За свою карьеру Рамос получил на профессиональном уровне в официальных матчах 225 желтых карточек (включая сборную Испании) и 24 раза удалялся с поля (в 17-ти случаях – за второе предупреждение).

    Источник: Football Espana

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    14.02.2019 15:09
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +882

      kliker 14 февраля 2019, 20:20

      За такое надо дисквалифицировать на на матч, а до конца сезона.
      Он всё же совсем тупой - явно объявлять о дырах в правилах и о намеренном использовании этих дыр.
      Тоже жду, когда он уже исчезнет навсегда.
      Рамос всё делает для массовой ненависти и презрения к нему.

      1
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      Рейтинг: +259

      professor13 14 февраля 2019, 18:08

      С того момента когда он сделал болевой Салаху я жду когда уже его кто то сломает),я думал Барса купила Видаля чисто Рамоса поломать),ошибся).

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 14 февраля 2019, 17:22

      Рамос - футболист и Рамос - человек не сопоставимы. Когда начинаю обсуждать одно его качество, сразу его защитники вспоминают о количестве титулов и наград, но это не отменяет того, что как человек он конечно с запахом и коричневого цвета (не ванильный шоколад).

      3
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      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 14 февраля 2019, 16:38

      мужики ну а как, для команды я бы точно так бы сделал

      -1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 февраля 2019, 16:23

      Не наказуемо."Натворил-сознался-простили,натворил-сознался-простили"-это главный принцип европорядочности.

      2
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      Рейтинг: +254

      fabio_c 14 февраля 2019, 16:09

      у этого парня никаких морально-этических преград нет) всё для результата

      2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > fabio_c 14 февраля 2019, 16:15

      И кто скажет, что он не прав если посмотреть сколько он навыигрывал за свою карьеру , да и игрок он сильно мягко говоря не самый слабый. Я вообще не очень люблю моралистов , есть закон - правила игры и если ты их не нарушаешь то к тебе по моему не может быть претензий .

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      Рейтинг: +254

      fabio_c > hevbn 28 14 февраля 2019, 16:22

      согласен. по мне так защитник такой и должен быть. чтобы и чужие и свои побаивались)

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 14 февраля 2019, 16:07

      Рамос в своём репертуаре , я всегда люблю игроков которые не просто хорошо играют в футбол, но ещё и умеют правильно провоцировать общественное мнение. Всё таки футбол как и все игры в целом это шоу и такие как Рамос это прекрасно понимают , вот только интересно теперь не дадут ли "Серёжи" после этих слов дисквалификацию на первый матч четвертьфинала , не думаю , да и не хотелось бы.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 февраля 2019, 15:48

      Рамос верит в свою безнаказанность. Совсем офигел такое говорить.

      1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Cules2013 14 февраля 2019, 16:21

      Думаю, он просто уверен в том , что ему ничего не будет, потому и трындит, странный он человек.

      1
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      Рейтинг: +844

      lejnin 14 февраля 2019, 15:36

      На месте ФИФА впаял бы ему дискву до конца евросезона, ибо это уже не фейр-плей, а умышленная грубость с явным умыслом на карточку

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > lejnin 14 февраля 2019, 16:11

      На сколько я помню эпизод Серхио просто придержал игрока в центре поля , ничего грубого там не было тем более по меркам самого Рамоса и наказание люди должны получать не по понятиям , а по закону.

      -1
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      Рейтинг: +254

      fabio_c > hevbn 28 14 февраля 2019, 16:22

      не не, он игрока рубанул по ногам

      -1
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      Рейтинг: +844

      lejnin > hevbn 28 14 февраля 2019, 17:11

      Я не в плане грубости нарушения, я в плане умысла получить карту, чтобы "очиститься" к важным матчам - как по мне, это явно не фейр-плей, за который ратует ФИФА

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