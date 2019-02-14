Рамос – о желтой карточке в игре с «Аяксом»: «Солгал бы, если бы сказал, что получил ее не специально»

За такое надо дисквалифицировать на на матч, а до конца сезона.
Он всё же совсем тупой - явно объявлять о дырах в правилах и о намеренном использовании этих дыр.
Тоже жду, когда он уже исчезнет навсегда.
Рамос всё делает для массовой ненависти и презрения к нему.
Защитник «Реала» Серхио Рамос признался, что намеренно получил предупреждение в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (2:1).
Судья наказал капитана мадридцев желтой карточкой на 89-й минуте. Она стала для него третьей, в результате чего он пропустит ответную встречу, и уже «обнулившись» сможет сыграть в четвертьфинале, если «Реал» туда выйдет.
«Глядя на результат, я бы солгал, если бы сказал, что получил ее не специально. Это то, о чем я думал во время матча», – сказал Рамос.
- Ответная игра «Реал» – «Аякс» пройдет 5 марта в Мадриде.
- За свою карьеру Рамос получил на профессиональном уровне в официальных матчах 225 желтых карточек (включая сборную Испании) и 24 раза удалялся с поля (в 17-ти случаях – за второе предупреждение).