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    Матч с «Аяксом» в Лиге чемпионов станет для Рамоса 600-м за «Реал»

    Пресс-служба «Реала» объявила стартовый состав команды на выездную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом».

    В состав мадридцев вошел центральный защитник Серхио Рамос. Игра станет для него 600 за клуб во всех турнирах после перехода из «Севильи» августе 2005 года за 27 миллионов евро.

    Матч начнется в 23:00 по московскому времени. Следить за его событиями можно будет здесь.

    • За 13 лет в королевском клубе он выиграл 20 трофеев, включая 4 чемпионства Испании и 4 Лиги чемпионов.
    • В качестве игрока «Реала» он выиграл ЧМ-2010, Евро-2008 и -2012 в составе сборной Испании.
    • В текущем сезоне забил 11 голов и отдал 2 ассиста в 35 играх всех турниров.

    Источник: Официальный твиттер «Реала»

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    13.02.2019 22:14
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