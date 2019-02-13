Матч с «Аяксом» в Лиге чемпионов станет для Рамоса 600-м за «Реал»

Пресс-служба «Реала» объявила стартовый состав команды на выездную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом».

В состав мадридцев вошел центральный защитник Серхио Рамос. Игра станет для него 600 за клуб во всех турнирах после перехода из «Севильи» августе 2005 года за 27 миллионов евро.

Матч начнется в 23:00 по московскому времени. Следить за его событиями можно будет здесь.

За 13 лет в королевском клубе он выиграл 20 трофеев, включая 4 чемпионства Испании и 4 Лиги чемпионов.

В качестве игрока «Реала» он выиграл ЧМ-2010, Евро-2008 и -2012 в составе сборной Испании.

В текущем сезоне забил 11 голов и отдал 2 ассиста в 35 играх всех турниров.