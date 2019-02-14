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    Рамос: «Я ненамеренно получил карточку в матче с «Аяксом». В игре нужно принимать решения за считанные секунды»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос заявил, что не хотел получить предупреждение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (2:1).

    Эта желтая карточка стала для испанца третьей в турнире, из-за чего он пропустит ответную игру, но уже «чистым» сыграет в четвертьфинале, в случае выхода туда мадридцев.

    «Игра переполнена напряжением, чувствами и толчками. Нужно принимать решения за считанные секунды. Лучшее из сегодняшнего – результат. Худшее – то, что я не могу быть рядом с моими партнерами на поле.

    Я хочу пояснить, что переживаю больше, чем кто-либо другой, и что я не получал намеренно карточку, как и в игре с «Ромой» (в пятом туре группового раунда). Я буду поддерживать команду с трибуны, как еще один поклонник, надеясь на выход в четвертьфинал», – написал Рамос в твиттере.

    Ранее сайт Football Espana привел практически противоположные слова Рамоса.

    Источник: Твиттер Серхио Рамоса

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    14.02.2019 16:59
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 14 февраля 2019, 19:27

      Да ты в каждой игре "ненамеренно" нарушаешь. Терпеть не могу этого игрока, за его подлость на поле. А вообще всё рассчитано, домашнюю игру пропустит, а потом можно обнулиться и заново нарушать.

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Антибиотик 14 февраля 2019, 20:02

      Рамос как человек не фонтан конечно, хотя лучше своего визави "пике", хоть не балобол и нытик( это не камень в фанов барсы ,просто они часто между собой сруться). А пихать на защитника что он нарушает правила в защите)) ну ты гений)

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > DeStar 14 февраля 2019, 22:45

      Умей из сказанного услышать суть. Я говорил не про нарушения, а про его подлость на поле.

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Антибиотик 14 февраля 2019, 22:50

      в чем подлость заключается?) то что он карту получил специально возможно?) так делал каждый игрок кто был в этой ситуации) рамос не первый и даже не 20-ый. А о какой подлости я должен был услышать)

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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > DeStar 14 февраля 2019, 23:35

      Пике как и Златана не каждый понимает. В некоторых моментах его (Пике) можно оправдать

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > DeStar 14 февраля 2019, 23:59

      В целом он подлый игрок, вчера весь реал так играл, то за футболку чуть придержат то руку на плечо поставят то толкнуть в спину, в частности рамос почти весел в штрафной на Тадиче когда тот в штангу попал, а после удара руки поднял типа я не трогал, я понимаю, борьба и всё такое, но всему есть придел футбол не вольная борьба!

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > DeStar 15 февраля 2019, 07:02

      Причем тут карточка? Ты правда не понимаешь или притворяешься, чтобы скобочки ставить? Рамос играет очень грязно и исподтишка. Каждый защитник фолит, но не каждый на поле шакал.

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Makaweli 15 февраля 2019, 12:18

      Хз, я согласен с тем, что рамос не пример для подражания, но все-равно, руку на плечо? за футболку? так же каждый защитник делает?, футбол как раз таки контактный вид спорта)
      Просто есть действительно противный и подлые уроды, как диего коста, да вон дуглас коста, даже ибра , тот же дани алвес, эти ребята действительно подлые порой, потому что порой перебарщивают, рамос тоже может, но как-то хз, это ж защитник блин) как на него можно трындеть если по факту это его работа, висеть на ком-то, фолить, придерживать,

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Антибиотик 15 февраля 2019, 12:21

      Ну да, порой исподтишка что-то делает) только я что-то редко это замечаю, хоть и смотрю 99% матчей реала в году) до шакала ему далеко, он по сравнению с иброй ипаный иисус, или с алвесом)
      Ну в целом ты прав. но на половину.

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      Рейтинг: +259

      professor13 14 февраля 2019, 18:11

      С того момента когда он сделал болевой Салаху я жду когда уже его кто то сломает),я думал Барселона купила Видаля чисто Рамоса поломать),ошибся)..

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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > professor13 14 февраля 2019, 23:34

      Барсе надо было Акинфенву купить ради такого дела)

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 14 февраля 2019, 17:24

      поздняк

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      Рейтинг: +3414

      AZ 14 февраля 2019, 17:06

      А ниже новость:
      Рамос – о желтой карточке в игре с «Аяксом»: «Солгал бы, если бы сказал, что получил ее не специально»
      ===
      Так где правильный ответ?

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      Рейтинг: +254

      fabio_c > AZ 14 февраля 2019, 17:10

      погоди. ща 3ий топик будет. там вообще окажется, что судья ошибся и нарушения не было))

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