Рамос: «Я ненамеренно получил карточку в матче с «Аяксом». В игре нужно принимать решения за считанные секунды»

Защитник «Реала» Серхио Рамос заявил, что не хотел получить предупреждение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (2:1).

Эта желтая карточка стала для испанца третьей в турнире, из-за чего он пропустит ответную игру, но уже «чистым» сыграет в четвертьфинале, в случае выхода туда мадридцев.

«Игра переполнена напряжением, чувствами и толчками. Нужно принимать решения за считанные секунды. Лучшее из сегодняшнего – результат. Худшее – то, что я не могу быть рядом с моими партнерами на поле.

Я хочу пояснить, что переживаю больше, чем кто-либо другой, и что я не получал намеренно карточку, как и в игре с «Ромой» (в пятом туре группового раунда). Я буду поддерживать команду с трибуны, как еще один поклонник, надеясь на выход в четвертьфинал», – написал Рамос в твиттере.

Ранее сайт Football Espana привел практически противоположные слова Рамоса.