«Интер» не включил Икарди в заявку на матч с «Рапидом» в Лиге Европы. Ранее его лишили капитанской повязки

скорее всего, Икарди уже на чемоданах, а руководству это явно не по душе, ибо сезон в разгаре, а игрок мыслями уже далеко от Милана. Вот и санкции.
«Интер» огласил заявку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с венским «Рапидом».
В составе не оказалось нападающего Мауро Икарди. Сегодня ранее миланцы лишили его капитанской повязки, отдав ее голкиперу Самиру Хандановичу.
Также в заявке отсутствуют защитник Милан Шкриньяр и полузащитник Марсело Брозович, но они пропустят встречу из-за дисквалификации.
Вратари: Ханданович, Паделли, Берни.
Защитники: де Врей, Раноккия, Седрик Соареш, Миранда, Д'Амбросио.
Полузащитники: Асамоа, Нолан, Весино, Наингголан, Валеро, Перишич, Широ, Рорич, Кандрева.
Нападающие: Лаутаро Мартинес, Политано,
Игра «Рапид» – «Интер» состоится в четверг, 14 февраля, и начнется в 20:55 по московскому времени.