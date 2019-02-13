«Интер» не включил Икарди в заявку на матч с «Рапидом» в Лиге Европы. Ранее его лишили капитанской повязки

«Интер» огласил заявку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с венским «Рапидом».

В составе не оказалось нападающего Мауро Икарди. Сегодня ранее миланцы лишили его капитанской повязки, отдав ее голкиперу Самиру Хандановичу.

Также в заявке отсутствуют защитник Милан Шкриньяр и полузащитник Марсело Брозович, но они пропустят встречу из-за дисквалификации.

Вратари: Ханданович, Паделли, Берни.

Защитники: де Врей, Раноккия, Седрик Соареш, Миранда, Д'Амбросио.

Полузащитники: Асамоа, Нолан, Весино, Наингголан, Валеро, Перишич, Широ, Рорич, Кандрева.

Нападающие: Лаутаро Мартинес, Политано,

Игра «Рапид» – «Интер» состоится в четверг, 14 февраля, и начнется в 20:55 по московскому времени.