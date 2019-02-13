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    «Интер» не включил Икарди в заявку на матч с «Рапидом» в Лиге Европы. Ранее его лишили капитанской повязки

    «Интер» огласил заявку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с венским «Рапидом».

    В составе не оказалось нападающего Мауро Икарди. Сегодня ранее миланцы лишили его капитанской повязки, отдав ее голкиперу Самиру Хандановичу.

    Также в заявке отсутствуют защитник Милан Шкриньяр и полузащитник Марсело Брозович, но они пропустят встречу из-за дисквалификации.

    Вратари: Ханданович, Паделли, Берни.

    Защитники: де Врей, Раноккия, Седрик Соареш, Миранда, Д'Амбросио.

    Полузащитники: Асамоа, Нолан, Весино, Наингголан, Валеро, Перишич, Широ, Рорич, Кандрева.

    Нападающие: Лаутаро Мартинес, Политано,

    Игра «Рапид» – «Интер» состоится в четверг, 14 февраля, и начнется в 20:55 по московскому времени.

    Источник: Твиттер «Интера»

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    13.02.2019 17:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 февраля 2019, 20:48

      скорее всего, Икарди уже на чемоданах, а руководству это явно не по душе, ибо сезон в разгаре, а игрок мыслями уже далеко от Милана. Вот и санкции.

      0
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 13 февраля 2019, 20:20

      Да там убери Миранду Перишича и Икарди и нету того Интера уже!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 13 февраля 2019, 20:12

      интересная стратегия...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 13 февраля 2019, 18:17

      Ну если брать последние 5 игр, то он реально мешок и сторонний пешеход, которому создают моменты, но он истинным образом, а и иногда чудным чуть ли не промахивается в пустые ворота, а есть другой аргентинец, который как раз и есть выручала

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 13 февраля 2019, 18:14

      странно, он чуть ли не единственный, который вывозит

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 февраля 2019, 18:13

      Супруга и его агент скоро поведает в чём дело.

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