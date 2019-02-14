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    УЕФА начал расследование после слов Рамоса о желтой карточке. Игрок мог получить ее умышленно

    УЕФА начал дисциплинарное расследование после после слов защитника «Реала» Серхио Рамоса о том, что он мог умышлено получить желтую карточку в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (2:1).

    После игры футболист сказал: «Я бы солгал, если бы сказал, что получил ее [карточку] не специально».

    Позже он заявил, что получил карточку не специально.

    • Это третье предупреждение Рамоса в турнире, он пропустит ответный матч с «Аяксом».
    • Игра пройдет 5 марта.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    14.02.2019 21:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 15 февраля 2019, 09:48

      Это называется "ляпнул,не подумавши"--теперь эта его хитрость ему же боком выйдет -накажут как УЕФА в виде дисквалификации так и клуб в виде немалого штрафа - в итоге сам себя обхитрил!

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 09:42

      Доказать это будет трудно.

      2
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      Рейтинг: +201

      regbiN 14 февраля 2019, 23:39

      Смог, сделал , какие могут быть проблемы , как бы это не сыграло злую шутку в ответном матче

      1
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      Рейтинг: +7878

      Томик 14 февраля 2019, 23:22

      Его ещё за Саллаха не расстреляли. А тут опять.

      0
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      Рейтинг: +200

      Stilgray 14 февраля 2019, 22:39

      Рамос - профессионал своего дела. Уверен, что это внутренняя кухня футбола, где все всё прекрасно понимают, когда надо обнулиться, когда проиграть групповой матч , чтобы попасть на более слабого соперника (привет сб.Англии с чм 18) и т.д. Просто он сказал в слух, о чем непринято говорить)

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 февраля 2019, 22:03

      Рамос умеет выходить сухим из воды, точнее Перс его прикрывает. Помню, как ему в Ла Лиге 1 матч дисквы дали за прямую красную. Я таких "суровых" наказаний не припомню в отношении других игроков.
      Не буду врать, Барса, например, также имеет определённое влияние как гранд мирового футбола. Можно вспомнить хотя бы безнаказанные выходки Неймара. Бывает. Но именно сливочные уже в открытую на всех болт положили. Представьте, это насколько корона давит, если Рамос спокойно на весь мир заявляет о нарушении фэйр-плей и потом, видимо, с пинка от руководства, лепит какие-то дешёвые отмазки.
      УЕФА может наконец-то кого-то из небожителей сможет наказать, а то ПСЖ уже купил себе неприкосновенность.
      Вспомнился похожий скандал в бытность тренерства Моуриньо, кода он дал задачу обнулится 2 игрокам, и они это так явно сделали, что и попалили. Нужно ребят как-то в чувство привести.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 февраля 2019, 21:49

      Язык мой -- враг мой. За умышленное получение жёлтой карточки ещё могут Рамосу добавить дисквы.

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