УЕФА начал расследование после слов Рамоса о желтой карточке. Игрок мог получить ее умышленно

Это называется "ляпнул,не подумавши"--теперь эта его хитрость ему же боком выйдет -накажут как УЕФА в виде дисквалификации так и клуб в виде немалого штрафа - в итоге сам себя обхитрил!
УЕФА начал дисциплинарное расследование после после слов защитника «Реала» Серхио Рамоса о том, что он мог умышлено получить желтую карточку в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (2:1).
После игры футболист сказал: «Я бы солгал, если бы сказал, что получил ее [карточку] не специально».
Позже он заявил, что получил карточку не специально.
- Это третье предупреждение Рамоса в турнире, он пропустит ответный матч с «Аяксом».
- Игра пройдет 5 марта.