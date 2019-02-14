УЕФА начал расследование после слов Рамоса о желтой карточке. Игрок мог получить ее умышленно

УЕФА начал дисциплинарное расследование после после слов защитника «Реала» Серхио Рамоса о том, что он мог умышлено получить желтую карточку в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (2:1).

После игры футболист сказал: «Я бы солгал, если бы сказал, что получил ее [карточку] не специально».

Позже он заявил, что получил карточку не специально.