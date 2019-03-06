Солари – о возможной отставке: «Я не собираюсь сдаваться»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари несмотря на вылет из Лиги чемпионов от «Аякса» заявил, что не станет подавать в отставку.

– Я пришел на пресс-конференцию не для того, чтобы сдаться.

– Что думаете о высказывании Карвахаля (прим. – о «дерьмовом» сезоне)?

– У него сильный характер. Просто он сказал это на эмоциях, на кромке поля, еще не отойдя от игры.

Сезон продолжается, у нас еще есть Ла Лига, – сказал Солари.

После 26 туров «Реал» занимает в таблице чемпионата Испании 3-е место.

Отрыв от первого места – 12 очков.

Перес хотел уволить Солари, если он не выиграет ЛЧ. «Реал» вылетел уже в 1/8