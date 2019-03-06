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    Солари – о возможной отставке: «Я не собираюсь сдаваться»

    Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари несмотря на вылет из Лиги чемпионов от «Аякса» заявил, что не станет подавать в отставку.

    – Я пришел на пресс-конференцию не для того, чтобы сдаться.

    – Что думаете о высказывании Карвахаля (прим. – о «дерьмовом» сезоне)?

    – У него сильный характер. Просто он сказал это на эмоциях, на кромке поля, еще не отойдя от игры.

    Сезон продолжается, у нас еще есть Ла Лига, – сказал Солари.

    • После 26 туров «Реал» занимает в таблице чемпионата Испании 3-е место.
    • Отрыв от первого места – 12 очков.

    Перес хотел уволить Солари, если он не выиграет ЛЧ. «Реал» вылетел уже в 1/8

    Источник: Fox Sports

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    06.03.2019 09:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 марта 2019, 20:11

      Догнать Барселону почти невозможно а для Реала других задач уже не осталось.

      1
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      Рейтинг: +80

      СК 6 марта 2019, 16:05

      Да, старость - не радость! Так и будут мучиться, а не играть. Нужна "свежая кровь".

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 6 марта 2019, 13:58

      А, что еще можно проиграть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +905

      VVadic 6 марта 2019, 12:08

      Солари - я не собираюсь сдаваться, как и раньше буду крутить велотренажёр по 2 часа в день!

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 6 марта 2019, 10:12

      Вали нафиг уже. Если в проиграном Барсе матче (3:0) игра была, то сейчас вообще непонятно что.
      Карло бы назад позвать (Бейла все равно на дрова)

      4
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 6 марта 2019, 09:55

      Про Солари охотно верю, что он сдаваться не собирается. А вот Серёга Рамос уже сложил полномочия: вчера вон в документалке снялся, будет потом показывать детям, как он реагировал на исторические 1:4.

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 6 марта 2019, 09:39

      Нет у вас ла лиги..) не понял ещё что ли

      3
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