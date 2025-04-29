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Стало известно, кто возглавит «Реал» на клубном ЧМ

Сегодня, 15:03
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Основной кандидат на место главного тренера «Реала» Хаби Алонсо приступит к работе с командой после клубного чемпионата мира. Испанскому специалисту сообщили, что руководить «Мадридом» на турнире будет Сантьяго Солари. Аргентинец сейчас работает в клубе директором департамента профессионального футбола и в прошлом уже был главным тренером «сливочных».

Алонсо не хотел возглавить «Реал» на таком длительном соревновании сразу после завершения сезона в качестве главного тренера «Байера». В таком случае у испанца не было бы полного представления о составе «Мадрида». Он предпочитает начать работу с новой командой во время предсезонки.

Ожидается, то нынешний главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оставит свой пост в мае. После этого он должен возглавить сборную Бразилии.

  • Клубный ЧМ пройдет в США с 15 июня по 13 июля.
  • На групповом этапе «Реал» сыграет с саудовским «Аль-Хилялем», мексиканской «Пачукой» и австрийским «Ред Булл Зальцбург».

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Источник: Relevo
Клубный чемпионат мира Испания. Примера Реал Байер Анчелотти Карло Солари Сантьяго Алонсо Хаби
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Комментарии (2)
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рылы
1745928556
у испанца не было бы полного представления о составе «Мадрида» ну да, разумеется, он не знает состав реала.
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Garrincha58
1745934019
и там тоже цирк и не только у наших команд
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