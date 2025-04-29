Стало известно, кто возглавит «Реал» на клубном ЧМ

Основной кандидат на место главного тренера «Реала» Хаби Алонсо приступит к работе с командой после клубного чемпионата мира. Испанскому специалисту сообщили, что руководить «Мадридом» на турнире будет Сантьяго Солари. Аргентинец сейчас работает в клубе директором департамента профессионального футбола и в прошлом уже был главным тренером «сливочных».

Алонсо не хотел возглавить «Реал» на таком длительном соревновании сразу после завершения сезона в качестве главного тренера «Байера». В таком случае у испанца не было бы полного представления о составе «Мадрида». Он предпочитает начать работу с новой командой во время предсезонки.

Ожидается, то нынешний главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оставит свой пост в мае. После этого он должен возглавить сборную Бразилии.