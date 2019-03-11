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    Бензема: «Мы все с Солари. Команда сплоченная»

    Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал информацию о возможном уходе Сантьяго Солари с поста главного тренера клуба.

    «Команда сплоченная. Надеюсь, Солари останется до конца сезона. Я этого хочу. Мы с Солари. Иногда журналисты говорят разные вещи… Если в раздевалке мы не будем сплоченными, мы не сможем играть в матчах так, как мы играли сегодня. Зачем менять что-то? У нас осталось 11 игр, и мы хотим выиграть их», – сказал Бензема.

    • «Реал» вылетел из розыгрышей Кубка Испании и Лиги чемпионов.
    • В Примере команда занимает третью строчку.
    • По словам бывшего президента «Реала» Рамона Кальдерона, клуб назначит Жозе Моуринью новым главным тренером.

    Источник: Marca

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    11.03.2019 02:06
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 14:28

      Оно и видно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 11 марта 2019, 02:29

      Молодцы, очень сплоченно слили все 3 трофея сезона.

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