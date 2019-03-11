Бензема: «Мы все с Солари. Команда сплоченная»

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал информацию о возможном уходе Сантьяго Солари с поста главного тренера клуба.

«Команда сплоченная. Надеюсь, Солари останется до конца сезона. Я этого хочу. Мы с Солари. Иногда журналисты говорят разные вещи… Если в раздевалке мы не будем сплоченными, мы не сможем играть в матчах так, как мы играли сегодня. Зачем менять что-то? У нас осталось 11 игр, и мы хотим выиграть их», – сказал Бензема.