Кальдерон: «На 90 процентов уверены, что Моуринью на следующей неделе возглавит «Реал»

два клуба
Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон заявил, что мадридский клуб практически договорился о сотрудничестве с португальским тренером Жозе Моуринью.
«На 90 процентов уверены, что Моуринью на следующей неделе вернется в «Реал». Не знаю, случится это в понедельник или позднее, но увольнение Солари руководство обсуждало в пятницу», – сказал Кальдерон.
Также функционер подтвердил, что «Реал» связывался с Зинедином Зиданом, но француз ответил отказом на предложение возглавить команду посреди сезона. После этого Моуринью остался единственным кандидатом.
- Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год и выиграл с командой Примеру, а также Кубок и Суперкубок Испании.
- Последним клубом португальца был «Манчестер Юнайтед», откуда его уволили в декабре.