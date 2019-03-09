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    Кальдерон: «На 90 процентов уверены, что Моуринью на следующей неделе возглавит «Реал»

    Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон заявил, что мадридский клуб практически договорился о сотрудничестве с португальским тренером Жозе Моуринью.

    «На 90 процентов уверены, что Моуринью на следующей неделе вернется в «Реал». Не знаю, случится это в понедельник или позднее, но увольнение Солари руководство обсуждало в пятницу», – сказал Кальдерон.

    Также функционер подтвердил, что «Реал» связывался с Зинедином Зиданом, но француз ответил отказом на предложение возглавить команду посреди сезона. После этого Моуринью остался единственным кандидатом.

    • Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год и выиграл с командой Примеру, а также Кубок и Суперкубок Испании.
    • Последним клубом португальца был «Манчестер Юнайтед», откуда его уволили в декабре.

    Источник: AS

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    09.03.2019 17:58
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    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +54

      Фaнaт Рубина 3 июля 2019, 22:54

      два клуба

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Фaнaт Рубина 3 июля 2019, 22:54

      Реал и Рубин

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Фaнaт Рубина 3 июля 2019, 22:52

      только не он

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Фaнaт Рубина 3 июля 2019, 22:49

      маур отсто

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Фaнaт Рубина 3 июля 2019, 22:49

      кому нужен

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Фaнaт Рубина 3 июля 2019, 22:49

      зизу а не иной

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 11:44

      Все к этому идет. Будет интересно посмотреть за его работой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2030

      morgan59 9 марта 2019, 21:14

      Боюсь, что это будет большой провал в карьере Мауринье. Этот сезон он вряд ли спасёт. До золота и серебра не достанет и ниже не скатится. А вот следующий сезон будет испытание хуже чем пытка калёным железом. Он запросит 4-5 новых супер звёзд, таких как Мбапе, Нэймар, Коутинье. Пойдет ли ему на встречу Перес?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54

      Фaнaт Рубина > morgan59 3 июля 2019, 22:47

      тебя

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54

      Фaнaт Рубина > morgan59 3 июля 2019, 22:50

      нас туда

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54

      Фaнaт Рубина > morgan59 3 июля 2019, 22:50

      и мы победа

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54

      Фaнaт Рубина > morgan59 3 июля 2019, 22:50

      гол

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54

      Фaнaт Рубина > morgan59 3 июля 2019, 22:52

      отметим

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54

      Фaнaт Рубина > morgan59 3 июля 2019, 22:54

      красн

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54

      Фaнaт Рубина > morgan59 3 июля 2019, 22:55

      лучший

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 9 марта 2019, 19:30

      Потом можно с реала, опять в челси или МЮ)

      0
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 > BlackMurder 9 марта 2019, 20:33

      Думаю, максимум с чего ему позволят вспомнить свою карьеру после очередного провала это Порту, потом если вдруг выиграет тяжелейший чемпионат Португалии, возможно Интер...)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 9 марта 2019, 19:29

      Маур ска красавчик, везде где он облажался, потом возвращался

      0
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