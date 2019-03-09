Кальдерон: «На 90 процентов уверены, что Моуринью на следующей неделе возглавит «Реал»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон заявил, что мадридский клуб практически договорился о сотрудничестве с португальским тренером Жозе Моуринью.

«На 90 процентов уверены, что Моуринью на следующей неделе вернется в «Реал». Не знаю, случится это в понедельник или позднее, но увольнение Солари руководство обсуждало в пятницу», – сказал Кальдерон.

Также функционер подтвердил, что «Реал» связывался с Зинедином Зиданом, но француз ответил отказом на предложение возглавить команду посреди сезона. После этого Моуринью остался единственным кандидатом.