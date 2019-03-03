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    «Реал» проиграл 3 домашних матча подряд. Впервые за 15 лет

    «Реал» дома уступил «Барселоне» со счетом 0:1 в игре 26 тура чемпионата Испании.

    В среду команда Сантьяго Солари проиграла каталонцам в Кубке Испании (0:3, ответный матч 1/2 финала), а матчем ранее проиграла «Леванте» (1:2, 25 тур Примеры). Все три игры состоялись на «Сантьяго Бернабеу».

    Три домашних поражения подряд – повторение антирекорда «Реала» в сезоне-2003/04.

    Сине-гранатовые возглавляют чемпионскую гонку с 60 очками. У сливочных 48 баллов и третье место в турнирной таблице.

    • «Барселона» впервые за 88 лет обошла «Реал» по количеству побед в очных встречах.
    • 5 марта мадридцы примут «Аякс» в 1/8 ЛЧ. Первый матч закончился победой 2:1.

    Источник: Твиттер @MasterChip

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    03.03.2019 06:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 марта 2019, 18:32

      Спад в игре Реала очевиден. Хотя в их оправдание тот факт что 2 игры проиграли Барселоне.

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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 3 марта 2019, 17:24

      Ну не только же Месси бить рекорды в Примере!!!

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