«Реал» проиграл 3 домашних матча подряд. Впервые за 15 лет

«Реал» дома уступил «Барселоне» со счетом 0:1 в игре 26 тура чемпионата Испании.

В среду команда Сантьяго Солари проиграла каталонцам в Кубке Испании (0:3, ответный матч 1/2 финала), а матчем ранее проиграла «Леванте» (1:2, 25 тур Примеры). Все три игры состоялись на «Сантьяго Бернабеу».

Три домашних поражения подряд – повторение антирекорда «Реала» в сезоне-2003/04.

Сине-гранатовые возглавляют чемпионскую гонку с 60 очками. У сливочных 48 баллов и третье место в турнирной таблице.