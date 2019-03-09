Солари опоздал на пресс-конференцию перед матчем с «Вальядолидом»

После матча может совсем не прийти...
В рамках 27-го тура Примеры «Реал» в гостях сыграет с «Вальядолидом».
На сегодня были запланированы предматчевые пресс-конференции главных тренеров обеих команд.
Тренер мадридцев Сантьяго Солари опоздал на мероприятие на один час и 20 минут.
«Тясяча извинений», – сказал аргентинский специалист журналистам, прежде чем начать пресс-конференцию.
- Матч «Вальядолид» – «Реал» состоится в воскресенье, 10 марта, в 22:45 мск.
- Солари близок к увольнению со своего поста.