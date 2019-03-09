Солари опоздал на пресс-конференцию перед матчем с «Вальядолидом»

В рамках 27-го тура Примеры «Реал» в гостях сыграет с «Вальядолидом».

На сегодня были запланированы предматчевые пресс-конференции главных тренеров обеих команд.

Тренер мадридцев Сантьяго Солари опоздал на мероприятие на один час и 20 минут.

«Тясяча извинений», – сказал аргентинский специалист журналистам, прежде чем начать пресс-конференцию.