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    Солари опоздал на пресс-конференцию перед матчем с «Вальядолидом»

    В рамках 27-го тура Примеры «Реал» в гостях сыграет с «Вальядолидом».

    На сегодня были запланированы предматчевые пресс-конференции главных тренеров обеих команд.

    Тренер мадридцев Сантьяго Солари опоздал на мероприятие на один час и 20 минут.

    «Тясяча извинений», – сказал аргентинский специалист журналистам, прежде чем начать пресс-конференцию.

    • Матч «Вальядолид» – «Реал» состоится в воскресенье, 10 марта, в 22:45 мск.
    • Солари близок к увольнению со своего поста.

    Источник: твиттер журналиста Дермота Корригана

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    09.03.2019 16:35
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