Marca: игроки «Реала» недовольны Солари из-за Бэйла

Летом в Реале будут кардинальные изменения.
В мадридском «Реале» нарастает напряжение между футболистами и главным тренером команды Сантьяго Солари, сообщает Marca.
По сведениям издания, игроки отнеслись с непониманием к решению аргентинского специалиста выпустить Гарета Бэйла в стартовом составе на матч 26-го тура Примеры против «Барселоны». В итоге валлиец провалил Эль Класико, а команда потерпела поражение со счетом 0:1.
Сам Бэйл все больше отдаляется от одноклубников. После замены в матче с «Барселоной» он всего несколько минут провел на скамейке запасных, а затем ушел в раздевалку и уехал домой, не дождавшись завершения игры.
- В текущем сезоне 29-летний Бэйл сыграл 33 матча в составе «Реала», забил 13 голов и сделал пять результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
В «Реале» не любят Бэйла: он не знает языка, не тусуется с командой, напрягает боссов