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    Marca: игроки «Реала» недовольны Солари из-за Бэйла

    В мадридском «Реале» нарастает напряжение между футболистами и главным тренером команды Сантьяго Солари, сообщает Marca.

    По сведениям издания, игроки отнеслись с непониманием к решению аргентинского специалиста выпустить Гарета Бэйла в стартовом составе на матч 26-го тура Примеры против «Барселоны». В итоге валлиец провалил Эль Класико, а команда потерпела поражение со счетом 0:1.

    Сам Бэйл все больше отдаляется от одноклубников. После замены в матче с «Барселоной» он всего несколько минут провел на скамейке запасных, а затем ушел в раздевалку и уехал домой, не дождавшись завершения игры.

    • В текущем сезоне 29-летний Бэйл сыграл 33 матча в составе «Реала», забил 13 голов и сделал пять результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    В «Реале» не любят Бэйла: он не знает языка, не тусуется с командой, напрягает боссов

    Источник: Marca

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    04.03.2019 08:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 марта 2019, 15:35

      Летом в Реале будут кардинальные изменения.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 4 марта 2019, 14:47

      Бейл еще то бревно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 4 марта 2019, 13:45

      Гарет Бэйл - хороший человек.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      Glebson 4 марта 2019, 13:25

      Потому что уходить нужно вовремя. Зря Бэйл летом передумал, так бы сейчас и ему и Мадриду было лучше.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 4 марта 2019, 10:53

      ушло всего двое....и посыпался реал как карточный домик...
      солари и бейл это всего лиж следствия ....проблема глубже

      9
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    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 4 марта 2019, 10:34

      Солари очень слабый тренер, весь матч игра строилась на 18 летнем Винисиусе, которого закрыли и все, больше шансов и разнообразия в атаке не было. Марсело сдал, Регилон очень хорошо играет...Каземиро тоже сдал, Кроос так же не очень играет, Модрич не молодеет, Бензема зависимый игрок как и Бейл, на которого мало партнеров играет.Вот и все проблемы реала, обновить надо атаку и полузащиту

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 4 марта 2019, 09:50

      Нашли козла отпущения! Бэйл во всём виноват! И совсем даже не замечают, что два раза подряд на своём стадионе при своих болельщиках проиграла Барселоне вся команда, а не только Бэйл.

      13
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 4 марта 2019, 09:46

      Как так? Это же лидер покруче Роналду, вокруг которого Реал будет строить команду! Ну или как там последние годы писали рядом со слухами об уходе Роналду))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > bset 4 марта 2019, 12:43

      Роналду говно

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 марта 2019, 09:17

      Летом Солари и Бейла в Реале скорей всего не будет , как и ряда других игроков.

      8
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ivan-football-fan 4 марта 2019, 23:16

      В 2029г. возможно и меня не будет...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 4 марта 2019, 09:12

      Думаю , там всё серьезно ! Нападения в Реале нет !..На Бейла никто не играет -отсюда и плачевный результат !

      6
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