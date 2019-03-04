Marca: игроки «Реала» недовольны Солари из-за Бэйла

В мадридском «Реале» нарастает напряжение между футболистами и главным тренером команды Сантьяго Солари, сообщает Marca.

По сведениям издания, игроки отнеслись с непониманием к решению аргентинского специалиста выпустить Гарета Бэйла в стартовом составе на матч 26-го тура Примеры против «Барселоны». В итоге валлиец провалил Эль Класико, а команда потерпела поражение со счетом 0:1.

Сам Бэйл все больше отдаляется от одноклубников. После замены в матче с «Барселоной» он всего несколько минут провел на скамейке запасных, а затем ушел в раздевалку и уехал домой, не дождавшись завершения игры.

В текущем сезоне 29-летний Бэйл сыграл 33 матча в составе «Реала», забил 13 голов и сделал пять результативных передач.

Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

В «Реале» не любят Бэйла: он не знает языка, не тусуется с командой, напрягает боссов