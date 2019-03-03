Солари: «ЛЧ – единственный шанс «Реала» в сезоне? Мы не сдадимся и в Примере»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари ответил на вопрос о шансах на трофеи в текущем сезоне.

2 марта команда уступила «Барселоне» (0:1) в 26 туре чемпионата Испании. С 48 очками сливочные занимают третье место в турнирной таблице, отставая от «Атлетико» на два балла, а от каталонцев – на 12.

– Лига чемпионов – единственный шанс на трофей у «Реала»?

– Почему только один?

– Математически есть шансы и в Примере.

– Конечно, 12 очков – серьезный отрыв, но мы не сдадимся. Мы должны бороться до конца.