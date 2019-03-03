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    Солари: «ЛЧ – единственный шанс «Реала» в сезоне? Мы не сдадимся и в Примере»

    Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари ответил на вопрос о шансах на трофеи в текущем сезоне.

    2 марта команда уступила «Барселоне» (0:1) в 26 туре чемпионата Испании. С 48 очками сливочные занимают третье место в турнирной таблице, отставая от «Атлетико» на два балла, а от каталонцев – на 12.

    – Лига чемпионов – единственный шанс на трофей у «Реала»?

    – Почему только один?

    – Математически есть шансы и в Примере.

    – Конечно, 12 очков – серьезный отрыв, но мы не сдадимся. Мы должны бороться до конца.

    • «Реал» впервые за 15 лет проиграл 3 домашних матча подряд.
    • 5 марта мадридцы примут «Аякс» в 1/8 ЛЧ. Первая встреча завешилась победой 2:1.

    Источник: As

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    03.03.2019 07:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +575

      Mark68 3 марта 2019, 12:42

      У Реала в ЛЧ шансы никакие(только если Перес не "поможет"), в Ла-Лиге скорее всего третьи,возможно вторые(только если Перес "поможет"). Если правильно и хорошо пройдёт ротация игроков и тренеров, то в следующем сезоне Реал станет другим...

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 марта 2019, 08:48

      С такой игрой о каких шансах в ЛЧ может рассчитывать Реал ?

      3
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 3 марта 2019, 08:00

      как не говори у сегодняшнего реала шансов нет ни где, а лч -вылет в следующем туре

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      Рейтинг: +2402

      SarJr > серега кашин 3 марта 2019, 08:30

      Не думаю. Реал даже с самой ужаснейшей игрой берет лч за счёт карманов Переса. Тут важно что это реал, а не какой сейчас реал по игре. Реал просто не может теперь вылететь из лч. А в примере да, тут у барсы отрыв слишком большой. Для реала в примере должно быть достижением если они обойдут Атлетико и станут вторыми

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