Солари: «ЛЧ – единственный шанс «Реала» в сезоне? Мы не сдадимся и в Примере»

У Реала в ЛЧ шансы никакие(только если Перес не "поможет"), в Ла-Лиге скорее всего третьи,возможно вторые(только если Перес "поможет"). Если правильно и хорошо пройдёт ротация игроков и тренеров, то в следующем сезоне Реал станет другим...
Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари ответил на вопрос о шансах на трофеи в текущем сезоне.
2 марта команда уступила «Барселоне» (0:1) в 26 туре чемпионата Испании. С 48 очками сливочные занимают третье место в турнирной таблице, отставая от «Атлетико» на два балла, а от каталонцев – на 12.
– Лига чемпионов – единственный шанс на трофей у «Реала»?
– Почему только один?
– Математически есть шансы и в Примере.
– Конечно, 12 очков – серьезный отрыв, но мы не сдадимся. Мы должны бороться до конца.
- «Реал» впервые за 15 лет проиграл 3 домашних матча подряд.
- 5 марта мадридцы примут «Аякс» в 1/8 ЛЧ. Первая встреча завешилась победой 2:1.