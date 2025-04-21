Названы кандидаты на замену Анчелотти в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может быть уволен со своего поста в случае поражения от «Барселоны» в финале Кубка Испании.
В такой ситуации на место итальянца до конца сезона могут быть назначены Рауль или, что более вероятно, Сантьяго Солари. А после окончания клубного чемпионата мира главным тренером «Реала» станет Хаби Алонсо, сейчас возглавляющий «Байер».
- Финал Кубка Испании «Барселона» – «Реал» пройдет в Севилье 26 апреля.
- Солари уже работал с мадридцами в период с октября 2018 года по март 2019-го.
Источник: Relevo