Названы кандидаты на замену Анчелотти в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может быть уволен со своего поста в случае поражения от «Барселоны» в финале Кубка Испании.

В такой ситуации на место итальянца до конца сезона могут быть назначены Рауль или, что более вероятно, Сантьяго Солари. А после окончания клубного чемпионата мира главным тренером «Реала» станет Хаби Алонсо, сейчас возглавляющий «Байер».