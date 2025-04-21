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Названы кандидаты на замену Анчелотти в «Реале»

Сегодня, 21:32
1

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может быть уволен со своего поста в случае поражения от «Барселоны» в финале Кубка Испании.

В такой ситуации на место итальянца до конца сезона могут быть назначены Рауль или, что более вероятно, Сантьяго Солари. А после окончания клубного чемпионата мира главным тренером «Реала» станет Хаби Алонсо, сейчас возглавляющий «Байер».

  • Финал Кубка Испании «Барселона»«Реал» пройдет в Севилье 26 апреля.
  • Солари уже работал с мадридцами в период с октября 2018 года по март 2019-го.

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Источник: Relevo
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Комментарии (1)
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СильныйМозг
1745262741
А как же Семак?
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