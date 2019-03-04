AS: Солари покинет «Реал», если не выиграет Лигу чемпионов. Его могут заменить Лев, Покеттино или Аллегри

Трудно будет Солари удержаться на своем посту.
Президент «Реала» Флорентино Перес выбрал трех кандидатов на замену главному тренеру команды Сантьяго Солари.
Как сообщает AS в шорт-листе мадридцев находятся Йоахим Лев (сборная Германии), Маурисио Покеттино («Тоттенхэм») и Массимилиано Аллегри («Ювентус»).
По информации источника, у Солари также есть возможность сохранить свой пост, но для этого ему необходимо выиграть Лигу чемпионов.
- В первом матче 1/8 финала ЛЧ «Реал» в гостях обыграл «Аякс» со счетом 2:1.
- Солари возглавил мадридскую команду в октябре 2018 года.