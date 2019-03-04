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    AS: Солари покинет «Реал», если не выиграет Лигу чемпионов. Его могут заменить Лев, Покеттино или Аллегри

    Президент «Реала» Флорентино Перес выбрал трех кандидатов на замену главному тренеру команды Сантьяго Солари.

    Как сообщает AS в шорт-листе мадридцев находятся Йоахим Лев (сборная Германии), Маурисио Покеттино («Тоттенхэм») и Массимилиано Аллегри («Ювентус»).

    По информации источника, у Солари также есть возможность сохранить свой пост, но для этого ему необходимо выиграть Лигу чемпионов.

    • В первом матче 1/8 финала ЛЧ «Реал» в гостях обыграл «Аякс» со счетом 2:1.
    • Солари возглавил мадридскую команду в октябре 2018 года.

    Источник: AS

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    04.03.2019 18:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 12:05

      Трудно будет Солари удержаться на своем посту.

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 4 марта 2019, 20:19

      Скорее всего Аллегри будет. А на его место в Ювентус возьмут Зидана.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 4 марта 2019, 20:17

      Не тянет Солари "Реал", изначально было же видно

      2
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      Рейтинг: +66

      Aragon555 4 марта 2019, 20:09

      И вообще вернуть Иско в состав, Бэйл направо, Асенсио налево, Марсело незаменим! Может быть ещё Азар. Наигрывать Винисиуса как вингера или на месте Бензема. Что это Солари исполняет... всю карьеру на лавке просидел и сейчас косячит!!!

      0
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      Рейтинг: +66

      Aragon555 4 марта 2019, 20:03

      Уволить сраного Переса и вернуть Зидана! Если не он, то сделать лучше сможет только Клопп, но он не уйдёт из Ливера...

      0
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 4 марта 2019, 19:38

      По поводу Лева хз
      Аллегри бы не хотелось, хотя.. фиг его знает если честно кто бы сейчас подошел. В любом случае реалу нужны трансферы, а тут хоть клопп, хоть зидан. Пока не будет куплено 2 игрока в атаку, причем хороших , то тут никто не поможет. да еще и защитники нужны, хотя бы в центр.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 4 марта 2019, 19:28

      Не выиграет...

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 4 марта 2019, 19:13

      а ее ему точно с такой командой не выиграть

      0
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