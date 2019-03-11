Солари – о волевой победе над «Вальядолидом»: «Доволен результатом. Есть повод гордиться командой»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал волевую победу своей команды над «Вальядолидом» в матче 27-го тура Примеры.

«Неделя была очень тяжелой для всех нас. В первые 25 минут у нас были проблемы, но игроки показали, что способны с этим справиться. Это говорит об их духе и профессионализме. Доволен результатом. Есть повод гордиться командой, учитывая трудный выезд, тяжелую турнирную ситуацию у соперника и наши травмы», – сказал Солари.