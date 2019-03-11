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    Солари – о волевой победе над «Вальядолидом»: «Доволен результатом. Есть повод гордиться командой»

    Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал волевую победу своей команды над «Вальядолидом» в матче 27-го тура Примеры.

    «Неделя была очень тяжелой для всех нас. В первые 25 минут у нас были проблемы, но игроки показали, что способны с этим справиться. Это говорит об их духе и профессионализме. Доволен результатом. Есть повод гордиться командой, учитывая трудный выезд, тяжелую турнирную ситуацию у соперника и наши травмы», – сказал Солари.

    • «Реал» разгромил «Вальядолид» со счетом 4:1.
    • Мадридцы остались на третьем месте в турнирной таблице Примеры,

    Источник: Football Espana

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    11.03.2019 06:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1052

      mig28 11 марта 2019, 09:21

      Дожили...гордится, что Вальядолид обыграли

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