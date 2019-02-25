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    Солари: «Бэйл принес «Реалу» победу. Он может праздновать свой гол, как пожелает»

    Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал эпизод, произошедший в матче 25-го тура Примеры с «Леванте» (2:1).

    На 78-й минуте полузащитник мадридцев Гарет Бэйл забил победный гол, реализовав пенальти. После этого он взял мяч и спокойно побежал к центру поля. Попутно валлиец оттолкнув нападающего Лукаса, который пытался его поздравить.

    «Он был счастлив в раздевалке, потому что отличился. Мне понравилось, как он выходил на поле со страстью, и то, как он играл. Он выиграл матч для нас и проделал отличную работу. Он сыграл фантастически.

    Эпизод после забитого гола? У вас больше глаз. Я видел, как он работал и как играл на поле. Он принес нам победу, забил гол и может праздновать его, как пожелает», – сказал Солари.

    Источник: Marca

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    25.02.2019 15:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 25 февраля 2019, 17:25

      Такую победу мог принести любой вася пупкин

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