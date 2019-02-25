Солари: «Бэйл принес «Реалу» победу. Он может праздновать свой гол, как пожелает»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал эпизод, произошедший в матче 25-го тура Примеры с «Леванте» (2:1).

На 78-й минуте полузащитник мадридцев Гарет Бэйл забил победный гол, реализовав пенальти. После этого он взял мяч и спокойно побежал к центру поля. Попутно валлиец оттолкнув нападающего Лукаса, который пытался его поздравить.

«Он был счастлив в раздевалке, потому что отличился. Мне понравилось, как он выходил на поле со страстью, и то, как он играл. Он выиграл матч для нас и проделал отличную работу. Он сыграл фантастически.

Эпизод после забитого гола? У вас больше глаз. Я видел, как он работал и как играл на поле. Он принес нам победу, забил гол и может праздновать его, как пожелает», – сказал Солари.