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    Бэйл отказался праздновать свой победный гол в матче с «Леванте» и отмахнулся от Лукаса

    «Реал» вчера обыграл «Леванте» (2:1) в матче 25-го тура Примеры.

    Победный мяч на 78-й минуте забил полузащитник Гарет Бэйл. Валлиец не стал праздновать гол. Более того, он отмахнулся от нападающего Лукаса, который хотел его обнять.

    Как сообщает Cadena SER, Бэйл разозлился из-за поведения защитника Марсело и голкипера Тибо Куртуа, которые на прошлой неделе публично заявляли, что он не может общаться с партнерами по команде.

    Также Бэйла расстроил тот факт, что в одном из недавних интервью Куртуа назвал его «гольфистом».

    Источник: Tribalfootball

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    25.02.2019 13:57
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 17:26

      Микроклимат в команде не на должном уровне.

      4
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 25 февраля 2019, 16:08

      А что собственно праздновать? Победу по игре? Ее не было, Леванте лучше играл! 2 нарисованных пенальти? Все и так увидели и все поняли.......... Разве что подаренные Реалу 3 очка можно было отпраздновать, но Бейлу, видимо, хватило мужества не ликовать на этот счет!

      6
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 25 февраля 2019, 14:26

      ну ни че реал БАРСА вас побьет на этой неделе 2 раза !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 25 февраля 2019, 14:25

      а каземиро то не плохо научился симулировать ! да какой учитель был САМ НЫРЯЛДУ ПЕНАЛДУ !

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 25 февраля 2019, 14:23

      не ну ребят ну позор же вчера был в футболе ! вот это вообще левый пенальт ! помоему бейл молодец хоть как то понял это.

      2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 25 февраля 2019, 14:08

      Добром-это не кончится ! а вообще Куртуа-посредственный вратарь , да ещё и как чел не очень !

      9
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 25 февраля 2019, 14:02

      и вот так выигрывают команды?)))

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Dizayner 25 февраля 2019, 14:17

      а что ни так???

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dizayner 25 февраля 2019, 14:26

      ты своему кабинетному договорному кабинетусу это скажи !

      2
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > dinar7777dinar 25 февраля 2019, 15:02

      а ты вообще завали хавало

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > Татарин за ЦСКА 25 февраля 2019, 15:03

      а не видно по видео, что пеналя там и в помине нету))

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > dinar7777dinar 25 февраля 2019, 15:04

      пике кстати также вот нырнул в моменте с пеналем, которого и в помине не было, так что не вякай тут

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dizayner 25 февраля 2019, 15:09

      пфффф ! повторяю НЫРЯЛДУ у вас в команде !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dizayner 25 февраля 2019, 15:10

      чепушило смотри свой сериал купленный !

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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 > Dizayner 25 февраля 2019, 15:14

      Успокойся, доктор на больных не обижается

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > dinar7777dinar 25 февраля 2019, 15:28

      он не мой, а итальянцев, мне насрат.ь на него)) это у тебя там что-то подгорает как видно

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