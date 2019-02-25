Бэйл отказался праздновать свой победный гол в матче с «Леванте» и отмахнулся от Лукаса

«Реал» вчера обыграл «Леванте» (2:1) в матче 25-го тура Примеры.

Победный мяч на 78-й минуте забил полузащитник Гарет Бэйл. Валлиец не стал праздновать гол. Более того, он отмахнулся от нападающего Лукаса, который хотел его обнять.

Как сообщает Cadena SER, Бэйл разозлился из-за поведения защитника Марсело и голкипера Тибо Куртуа, которые на прошлой неделе публично заявляли, что он не может общаться с партнерами по команде.

Также Бэйла расстроил тот факт, что в одном из недавних интервью Куртуа назвал его «гольфистом».