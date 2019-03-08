Telemadrid: «Реал» объявит о назначении Моуринью в ближайшие дни

Может это и случится. Во всяком случае лучше чем Солари и Лопетеги.
«Реал» готовит заявление об отставке Сантьяго Солари с поста главного тренера. На вакантное место мадридцы пригласят Жозе Моуринью и анонсируют событие в ближайшее время.
Накануне испанский клуб проиграл «Аяксу» (1:4) и вылетел из Лиги чемпионов.
В ближайшем матче «Реала» против «Вальядолида» Солари не будет руководить командой.
Об этом стало известно после того, как совет директоров мадридцев провел экстренное заседание на «Сантьяго Бернабеу».
- После окончания матча болельщики испанской команды скандировали имя Моуринью.
- Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 годы.
- Последним местом работы португальца был «Манчестер Юнайтед», он покинул клуб в декабре 2018 года.