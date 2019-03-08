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    Telemadrid: «Реал» объявит о назначении Моуринью в ближайшие дни

    «Реал» готовит заявление об отставке Сантьяго Солари с поста главного тренера. На вакантное место мадридцы пригласят Жозе Моуринью и анонсируют событие в ближайшее время.

    Накануне испанский клуб проиграл «Аяксу» (1:4) и вылетел из Лиги чемпионов.

    В ближайшем матче «Реала» против «Вальядолида» Солари не будет руководить командой.

    Об этом стало известно после того, как совет директоров мадридцев провел экстренное заседание на «Сантьяго Бернабеу».

    • После окончания матча болельщики испанской команды скандировали имя Моуринью.
    • Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 годы.
    • Последним местом работы португальца был «Манчестер Юнайтед», он покинул клуб в декабре 2018 года.

    Источник: Telemadrid

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    08.03.2019 09:58
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    Комментарии24
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 марта 2019, 12:01

      Может это и случится. Во всяком случае лучше чем Солари и Лопетеги.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 8 марта 2019, 13:58

      Очень интересная новость! Посмотрим, как сбитый летчик выправит тонущий лайнер. И у Особенного, и у Реала сейчас дела идут не ахти. Может, хоть и выглядит назначение авантюрой, два минуса сложатся в один плюс? Успехов Реалу, успехов Моуринью.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +63

      vasily2591 8 марта 2019, 13:31

      Дважды в реку не входят...

      3
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      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > vasily2591 8 марта 2019, 14:11

      он и в первый раз никуда не вошёл)

      2
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      ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 > Cules2013 8 марта 2019, 23:44

      ))

      2
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 8 марта 2019, 12:55

      Ох уж нелегко придется Мауру. Надо приводить в тонус команду и собирать нового трансформера без Роналду. Есть такое ощущение, что когда Криштиану уходит из клубов, там наступает некое опустошение.

      0
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      ...
      Рейтинг: +55

      Surik43 > DMитрий 8 марта 2019, 14:51

      Ну не совсем так, после его перехода в Реал, МЮ на протяжении трёх лет дважды был в финале ЛЧ и брал премьер-лигу

      0
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    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 8 марта 2019, 12:36

      Кого-то поздравим, кому то скорбим

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 8 марта 2019, 12:33

      Жесть.. ну блин, че ж все за гавно то(

      2
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > DeStar 8 марта 2019, 15:24

      Реал говно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 8 марта 2019, 12:02

      С трудом верится конечно, но второй раз на те же грабли, не похоже на Переса. Понятно, что многие тренеры не готовы лишний раз рисковать карьерой, и это логично. Реал нужно поднимать с ноля, а это никому делать не хочется. Трепетно, да и хлопотно это! А Моуриньо уж точно теперь терять нечего. Окончательно потопит Реал и поставит жирную точку в своей клубной карьере в Европе. А дальше, привет страны третьего мира!)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 11:58

      Ну а кули толку то теперь.Ни одного трофея не выиграют в этом сезоне.
      Смысл назначать Маура в середине сезона???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 8 марта 2019, 11:55

      Уже , лет 5 , как сдулся Моуриньо !

      4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > САДЫЧОК 8 марта 2019, 11:58

      Ну если поменяет свое отношение автобус и перейдет на атакующий стиль,то все может получиться)))

      3
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 12:16

      Очень сомнительно, что Жозе перейдет на атакующий стиль! Каждый тренер обычно до последнего верен в правоте своей тактики и вряд ли ее изменит. Думаю Перес пригласил Моуриньо доиграть сезон, не более. И этот ход был сделан скорее всего для того, чтобы хотя бы немного всех отвлечь от того ужаса, который происходит в Реале!

      3
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 8 марта 2019, 11:45

      Федун не спи ,позвони Массимо ,тем более он прилетает в Москву скоро!!!

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Спартач_навсегда 8 марта 2019, 11:59

      Ты серьезно???

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