Солари: «У «Реала» были голевые моменты в обоих таймах матча с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари подвел итог ничьей с «Барселоной» в 1/2 финала Кубка Испании.

«Трудно говорить о справедливости в футболе. В обоих таймах у нас были голевые моменты – у Бэйла, у Крооса.

Согласен с теми, кто сказал, что игра получилась очень хорошей, красивой и качественной. Она отлично смотрелась как для нас, так и для болельщиков. Вопрос о фаворите ответного матча по-прежнему открыт. Произойти может что угодно, ведь встречаются команды очень высокого уровня», – цитирует Солари Marca.