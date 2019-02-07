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    Солари: «У «Реала» были голевые моменты в обоих таймах матча с «Барселоной»

    Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари подвел итог ничьей с «Барселоной» в 1/2 финала Кубка Испании.

    «Трудно говорить о справедливости в футболе. В обоих таймах у нас были голевые моменты – у Бэйла, у Крооса.

    Согласен с теми, кто сказал, что игра получилась очень хорошей, красивой и качественной. Она отлично смотрелась как для нас, так и для болельщиков. Вопрос о фаворите ответного матча по-прежнему открыт. Произойти может что угодно, ведь встречаются команды очень высокого уровня», – цитирует Солари Marca.

    • В матче на «Камп Ноу» забили Лукас Васкес и Малком.
    • Ответная встреча состоится 27 февраля на «Сантьяго Бернабеу».

    Источник: Marca

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    07.02.2019 07:35
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 15:31

      У Барселоны было небольшое преимущество ,особенно во втором тайме. Но результат изменить нельзя и все решится в Мадриде.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 февраля 2019, 14:59

      У Барсы тоже. И?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 февраля 2019, 10:39

      Венисиус все запорол

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Garrincha58 7 февраля 2019, 13:25

      Молодой, сырой. Первый раз играет в матче такого уровня, где от него многое зависит. Малком не намного лучше выглядел, просто забил гол и КПД сразу взлетел в облака.

      1
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 7 февраля 2019, 09:56

      Красивый матч, ничего не скажешь. А сколько нереализованных моментов--уйма.

      3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 7 февраля 2019, 09:55

      Раньше пятёру могли отгрузить (друг другу), а теперь голевым моментам радуется.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > ItalianFootball 7 февраля 2019, 13:24

      Команды не в оптимальном состоянии. Особенно, как это ни странно, именно Барса. Атака без Лео - это уже не та атака. И Дембеле не было.

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Cules2013 8 февраля 2019, 09:52

      Я вообще удивился пропащему, на мой взгляд,Семеду в составе. Не говоря уж о Малкоме. В первом я не ошибся.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > ItalianFootball 8 февраля 2019, 10:01

      Семеду и Малком отличный матч провели. Семеду вообще красавчик. Ему не хватает немного стабильности, чтобы быть основным.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Cules2013 8 февраля 2019, 10:10

      Первый тайм его Жуниор возил как хотел, какой отличный матч, ты о чем ? второй тайм проснулся, но там уже и школьник подустал, да и Бейл уже не Бейл.

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