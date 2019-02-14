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    Солари: «Мы верим VAR и судьям»

    Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал эпизод с незасчитанным голом «Аякса» во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1). Ситуация имела место в первом тайме.

    «У нас же нет мониторов, чтобы оценить эпизод. Мы верим арбитрам и видеосистеме», – цитирует аргентинца Marca.

    • Ответный матч состоится 5 марта.
    • Единственный гол «Аякса» забил Хаким Зиеш.
    • У гостей победный мяч на счету Марко Асенсио.

    Все обсуждают скандал с видеоповтором в ЛЧ. Говорят, «Аякс» обокрали

    Источник: Marca

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    14.02.2019 07:50
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    Комментарии58
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    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 18 февраля 2019, 22:29

      МЮ - Челси..... на бумаге красиво, на деле не совсем..

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 февраля 2019, 22:33

      У МЮ не играют де Хеа, Лингард и Марсьяль, а Челси в сильнейшем составе.

      4
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 февраля 2019, 23:05

      всё таки лёгкий режим эконом чувствуется... особенно со стороны МЮ
      челси так вообще тренера походу плавит

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 февраля 2019, 23:05

      МЮ даже в ослабленном составе упирается и ведёт свою игру. А если бы в воротах стоял де Хеа, то уверенности было бы больше.

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 февраля 2019, 23:08

      де хеа конечно хорош , тут нечего не скажешь. почти пол команды..

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 февраля 2019, 23:11

      Сейчас без вопросов вратарь №1. Играет на таком кураже, столько выручает и тащит такие мячи, что просто невероятно.

      4
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 февраля 2019, 23:18

      мю повёл...

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 февраля 2019, 23:19

      Я так про себя ставил 2:1 на МЮ, но когда увидел состав, что трое из основы не играют, особенно де Хеа, то засомневался. Но они и без них Челси раздевают.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 февраля 2019, 23:21

      2:0 ведёт после первого тайма. Базу я забил на завтра, где удалён Ляказет за отмашку.

      4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 22:24

      Ну что смотрим футбол. Приятного просмотра.До завтра!

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 18 февраля 2019, 22:27

      Смотрим Саня. Пока, до завтра.

      3
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 18 февраля 2019, 20:34

      Ладно мужики на сегодня раскланяюсь.
      Приятного вечера.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 18 февраля 2019, 21:15

      Удачи, Серёга, спокойной ночи.

      5
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 18 февраля 2019, 20:21

      пока итальянец осваивает козинаки, сбегаю на низ к жаждущим и страждущим ......говорят товар подвезли...

      6
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Сварожич 18 февраля 2019, 21:56

      ну да....фуфло несусветное. у этого турецкого поставщика через раз ....постоянно бутор впарить пытается.
      пожалуй зимние трансферное окно пора закрывать

      6
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Сварожич 18 февраля 2019, 21:58

      Севилья -Лацио 2:1
      Айнтрахт -Шахтер 1:0
      Арсенал -БАТЭ 3:0
      Валенсия -Селтик 2:0
      Вильярреал -Спортинг 1:1
      Динамо Зг -ВикторияПл1:0
      Зальцбург -Брюгге 1:1
      Зенит -Фенербахче 2:0
      Наполи -Цюрих 2:0
      Байер -Краснодар 2:0
      Бенфика -Галатасарай 3:0
      Бетис -Ренн 2:1
      Генк -Славия Пр 1:1
      Динамо К -Олимпиакос 1:0
      Интер -Рапид 2:0
      Челси -Мальме 3:1

      6
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 18 февраля 2019, 20:19

      У меня дача старая, наверное около сороковника, купил я её 12 лет назад.Так называемые финские домики, двухэтажная, щитовая а посередине утеплитель (хрен его знает какой) но окна двойные.
      Так вот там печь обыкновенная трехрядка стоит.Я хоть сыну показываю как в детстве мы жили когда печь топится ( весной и осенью), спать ляжешь а огонь в печи потрескивает..это вам не камин.

      4
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 18 февраля 2019, 20:22

      а летом ода самогону так и льётся...)

      6
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Project Бабангида 18 февраля 2019, 20:26

      Соображаешь..

      4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 19:56

      Надо перекусить. Отвлекусь.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 18 февраля 2019, 19:57

      Подкрепись, Саша, приятного аппетита.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 18 февраля 2019, 20:00

      Олег как раз рецепт козинак выложил)

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 февраля 2019, 20:04

      В интернете сейчас всего полно, а тогда мы со старшим братом и ещё два брата соседа это делали. Надо же было по больше семечек на лузгать. )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 февраля 2019, 20:09

      мне в детстве настолько в падлу было их щёлкать, что я их прям с кожурой съедал)
      аппендицита нет...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 февраля 2019, 20:12

      Везучий. Я тоже так часто ел в раннем детстве и виноград в Молдавии со свежим испечённым хлебом. Аппендикс в 14 лет удалили.

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      Project Бабангида 18 февраля 2019, 19:36

      ЗИГБЕРТ (С) В 1976 В САХАРЕ ВЫПАЛ СНЕГ...

      С ТЕХ ПОР ВЕСЬ САХАР БЕЗНАДЁЖНО ИСПОРЧЕН

      6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 18 февраля 2019, 19:42

      Привет Андрей! Сахар лучше держать в сухом месте. Он здорово впитывает воду. Некоторые продавцы ,рядом с мешком песка ставили ведро с водой. Вес увеличивался. Закон физики.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 февраля 2019, 19:46

      Там теперь жжёный сахар. Это как мы в детстве делали козинаки. Сахар песок на сковородку, он плавился, подгорал и мы потом туда клали очищенные семечки подсолнечника. Горьковатый был жжёный сахар с этими семечками, но мы грызли и были довольны.)))

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 18 февраля 2019, 19:46

      я вспомнил старого пирата Флинта - " сахар надо всегда держать сухим" ))

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 февраля 2019, 19:50

      Олег, мне кажется это должно быть вкусно и питательно.... в любом случаи лучше чем вкусное дерьмо от "нестле"

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 февраля 2019, 19:53

      Всё натуральное было, только мы порой делали неумело и пережигали сахар. Газа ещё не было и мы это делали на печке, которая топилась углём и дровами.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 18:55

      Сегодня у нас страшный ветер ,начавшийся еще ночью. Газовый котел затухал 3 раза. Давно такого не было.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 18 февраля 2019, 18:58

      У нас вчера был. Сухих веток разбросано по тротуарам и под деревьями много. Сегодня тихо, я спокойно с внучкой 1,5 часа погулял.

      4
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > zigbert 18 февраля 2019, 19:01

      У нас тоже погода февральская, -1, сильный ветер и пурга метет!!

      4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 18 февраля 2019, 19:04

      А у нас вот только сейчас начинает затихать. Поставил 2 года назад новую ,удлиненную трубу для котла. Все было нормально и вот сегодня случилось такое.

      6
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      zigbert > Сварожич 18 февраля 2019, 19:13

      Знаешь Толь я об этом тоже думал. Хотя советовался со специалистами газовой службы ,они мне про это ничего не говорили.

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      zigbert > Сварожич 18 февраля 2019, 19:23

      Толя какой козырек, проясни.

      4
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      zigbert > Сварожич 18 февраля 2019, 19:37

      Хорошо Толя. Посмотрю.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 18:34

      Добрый вечер всем! Сегодня День продовольственной и вещевой службы ВС России. День транспортной полиции. А так же День пельменя.

      Родились в этот день.
      1878г. Мария Ульянова. сестра Ленина.
      1895г. Семен Тимошенко. Маршал СССР.
      1898г.Энцо Феррари. автомобилестроитель.
      1903г. Николай Подгорный. председатель президиума ВС СССР.
      1918г. Анибаль Руис Пас. уругвайский футболист ЧМ 1950г.
      1921г. Оскар Фельцман. композитор.
      1933г. Йоко Оно. жена Леннона.
      1933г. Бобби Робсон. футболист ,тренер.
      1935г. Геннадий Гладков. композитор.
      1952г. Александр Барыкин. музыкант.
      1953г. Аркадий Укупник. композитор.
      1954г. Джон Траволта. актер.
      1962г. Исраил Арсамаков. штангист ,ОЧ1988г.
      1967г. Роберто Баджо. итальянский футболист ,обладатель ЗМ 1993г.
      1969г. Александр Могильный. хоккеист ,ОЧ 1988г.
      1969г. Руис Сантьяго.испанский футболист ОЧ 1992г.
      1974г. Евгений Кафельников. теннисист ,ОЧ 2000г.
      1981г. Андрей Кириленко. баскетболист.

      1865г. В Санкт Петербурге из Главного Адмиралтейства прогремел пушечный выстрел ,положивший начало ежедневным сигналом в полдень.
      1930г. Впервые в воздух поднялась корова по кличке Элли. Во время полета ее доили ,фасовали молоко в пакетики и сбрасывали на парашютиках над Сент Луисом.
      1979г. В Сахаре выпал снег.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 18 февраля 2019, 18:45

      Саша, Спасибо ! Интересный список получился из разных сфер и видов спорта.

      5
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Сварожич 18 февраля 2019, 18:46

      Хороший футболист. Запомнилась его косичка.

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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 18 февраля 2019, 18:48

      Олег ,а ты Арсамакова помнишь? Я что то плохо.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 18 февраля 2019, 18:51

      Я штангу смотрю и Арсамакова знаю и помню. И я лучше помню штангистов как и боксеров советского периода. Нынешние часто мелькают в сборной. То одни то другие, дисквы из-за допинга и отстранения от соревнований.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 18 февраля 2019, 19:00

      Я знаю что к штанге ты не равнодушен. У меня родственник двоюродный брат ,занимался штангой. Правда не помню какие места он занимал в городских соревнованиях. Мы были еще маленькие а он был на много старше нас.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 18 февраля 2019, 19:09

      Для баскетболиста штанга обязательный предмет тренировки как и скакалка была. Ну а среди друзей и знакомых много штангистов мс и один змс 2-х кратный ЧМ Витя Соц.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 18 февраля 2019, 19:32

      Баджо красавчик был по жизни и на футбольном поле, но не везучий...

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      афоня72 18 февраля 2019, 13:58

      Для Project Бабангида (с)
      Погода замечательная 0 - 2, но пальмы не цветут!
      Спортивные каналы ещё смотрю, а вот по ночам моя комп мне временно перекрыла.., ревнует зараза думает что с девками пишусь..., вроде уже лет десять повода не давал а вот помнит!
      ( хотя тогда не в компе и дело то было).

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 18 февраля 2019, 14:23

      не смог зашифроваться....?
      ты у Сани Итальянца поучись... тот технично баню так построил, что бы когда в одны дверь жена выходила, в другую соседка заходила.... так уже лет десять куражится, и не одна собака не пронюхала)

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