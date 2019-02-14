Солари: «Мы верим VAR и судьям»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал эпизод с незасчитанным голом «Аякса» во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1). Ситуация имела место в первом тайме.

«У нас же нет мониторов, чтобы оценить эпизод. Мы верим арбитрам и видеосистеме», – цитирует аргентинца Marca.

Ответный матч состоится 5 марта.

Единственный гол «Аякса» забил Хаким Зиеш .

. У гостей победный мяч на счету Марко Асенсио.

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