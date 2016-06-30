Петржела: «Врба и Чачич в «Анжи»? Деньги затуманили разум»

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы приглашения в «Анжи» главного тренера сборной Чехии Павла Врбу и сборной Хорватии Анте Чачича.

«Деньги затуманили разум (смеется). Возможность и желание хорошо заработать – основной фактор. Я таких решений никогда не понимал. Хотя, с другой стороны, в Чехии Врбу сейчас недолюбливают. Сборная на Евро выступила очень плохо. Неудачно была выбрана тактика, команда играла отвратительно.

К тому же Врба вел себя очень глупо. Когда его только назначили тренером сборной, он возомнил себя выше всех. Перестал разговаривать с журналистами, вел себя как дурак.

Чачич – тоже та еще фигура. У сборной Хорватии некоторые футболисты играли во что хотели. Тренерской руки видно не было. Такие игроки прекрасные, но чувствовались проблемы, в том числе и с дисциплиной.

Не понимаю, что ждут от этих тренеров, когда их приглашают. Врба и Чачич не смогут помочь «Анжи». Они не работали так далеко за границей», – считает Петржела.