Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2020/2021 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Россия. Молодежное первенство 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Англия. Кубок лиги 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Англия. Кубок 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Английской лиги 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Товарищеский турнир. Wembley Cup 2009 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Кубок Английской лиги 2008/2009 Кубок Первого Канала 2008 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Россия. Премьер-лига 2008 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Кубок Первого Канала 2007 Кубок УЕФА 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008 Россия. Кубок 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2007 Товарищеские матчи 2007 Россия. Кубок 2006/2007 Россия. Премьер-лига 2006 Россия. Премьер-лига 2005 Россия. Премьер-лига 2004 Россия. Премьер-лига 2003 Россия. Премьер-лига 2002 Чемпионат России 2001 Чемпионат России 2000