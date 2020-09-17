Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Красное Знамя - Ахмат
Красное Знамя - Ахмат: обзор матча 17 сентября 2020
Красное Знамя
17.09.2020, четверг, 15:00
Россия. Кубок, группа 6, 1 тур
0 : 3
Завершен
Ахмат
16'
А. Швец
39'
А. Швец
89'
О. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Красное Знамя - Ахмат
89'
ГОЛ! 0:3!
О. Иванов
Замена
Н. Супагин
️️️️
Р. Янбаев
82'
Замена
В. Победимов
️️️️
А. Мамонов
82'
Замена
А. Чемагин
️️️️
К. Белов
79'
76'
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
71'
Замена
Х. Кадыров
️️️️
М. Быстров
Желтая карточка
К. Белов
69'
64'
Замена
А. Адамов
️️️️
Е. Харин
64'
Замена
Б. Бериша
️️️️
Л. Садулаев
Замена
К. Макляев
️️️️
С. Поповицкий
59'
Желтая карточка
А. Никифоров
44'
39'
ГОЛ! 0:2!
А. Швец
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Швец
15'
Замена
️️️️
М. Ненахов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Красное Знамя
1
Дмитрий Кудинов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
98
Илья Шурыгин
ЛЗ
8
Антон Никифоров
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
88
Дмитрий Савин
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
6
Константин Белов
ЦП
20
Сергей Поповицкий
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Лечи Садулаев
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Красное Знамя
47
Никита Супагин
ПЗ
11
Артем Чемагин
АП
40
Кирилл Макляев
АП
17
Владимир Победимов
АП
23
Никита Тимошкин
ЦФ
Ахмат
97
Расул Умаев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Кудинов
98
Шурыгин
55
Янбаев
8
Никифоров
49
Шишкин
7
Шешуков
6
Белов
88
Савин
24
Мамонов
10
Павлюченко
20
Поповицкий
4-3-1-2
88
Гудиев
24
Ненахов
4
Быстров
4
Анхель
13
Семенов
7
Садулаев
0
Швец
19
Иванов
59
Харин
77
Мелкадзе
9
Понсе
6
Белов
11
Чемагин
11
Чемагин
6
Белов
20
Поповицкий
40
Макляев
40
Макляев
20
Поповицкий
55
Янбаев
47
Супагин
47
Супагин
55
Янбаев
24
Мамонов
17
Победимов
17
Победимов
24
Мамонов
7
Садулаев
7
Бериша
7
Бериша
7
Садулаев
Умаев
15
Пуцко
15
Пуцко
Умаев
59
Харин
95
Адамов
95
Адамов
59
Харин
4
Быстров
10
Кадыров
10
Кадыров
4
Быстров
Остались в запасе
Красное Знамя
Ахмат
23
Никита Тимошкин
ЦФ
97
Расул Умаев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
23
Никита Тимошкин
ЦФ
Остались в запасе
97
Расул Умаев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Красное Знамя - Ахмат
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Красное Знамя
Россия. Кубок, 1/4 финала
Красное Знамя
0 : 4
09.09.2026
СКА-Хабаровск
Россия. Кубок, 1/8 финала
Торпедо Вл
0 : 0
25.08.2026
Красное Знамя
Россия. Кубок, 1/16 финала
Красное Знамя
2 : 0
12.08.2026
Динамо Бр
Россия. Кубок, 1/32 финала
СШОР-1 Кристалл
2 : 3
29.07.2026
Красное Знамя
Россия. Кубок, 2 раунд
Велес
2 : 0
20.08.2025
Красное Знамя
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
Знамя
Новости команд
Все
Красное Знамя
Ахмат
Пенальти в пользу «Ахмата» в матче с ЦСКА назвали странным
12:56
«Ахмат» – «Краснодар» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
10:42
Кубок России: шансы «Ахмата» и «Краснодара» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
09:08
Садулаев назвал трех лучших игроков в истории сборной России
Вчера, 23:39
3
ЦСКА обратился в ЭСК РФС из-за «позорного» пенальти «Ахмата»
Вчера, 22:34
1
Тренер «Спартака», выступавший за сборную России, вновь сыграл в Кубке в 39 лет
9 сентября
«Красное Знамя» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
«Красное Знамя» – «СКА-Хабаровск»: кто победит в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
8 сентября
Тренер «Спартака», игравший за сборную России на ЧМ-2018, возобновил карьеру в 39 лет
26 августа
2
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Пенальти в пользу «Ахмата» в матче с ЦСКА назвали странным
12:56
«Ахмат» – «Краснодар» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
10:42
Кубок России: шансы «Ахмата» и «Краснодара» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
09:08
Садулаев назвал трех лучших игроков в истории сборной России
Вчера, 23:39
3
ЦСКА обратился в ЭСК РФС из-за «позорного» пенальти «Ахмата»
Вчера, 22:34
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+